India vs Pakistan: 'भारत कागज पर मजबूत है लेकिन...' IND-PAK मैच को लेकर कामरान अकमल का चौंकाने वाला बयान

Kamran Akmal Big Statement on India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025: एशिया कप का आगाज आज से हो रहा है. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच से एशिया कप का आगाज हो जाएगा. इस बार भारतीय टीम को एशिया कप के खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. वहीं, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाएगा. जो क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच होगा. उस मैच से पहले पाकिस्तान के कामरान अकमल ने चौंकाने वाला बयान दिया है और माना है कि भले ही भारतीय टीम मजबूत है लेकिन पाकिस्तान के पास भारत को हराने का मद्दा है. (Kamran Akmal on IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)

पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कामरान अकमल ने भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर अपनी राय दी और कहा, "कागज पर भारतीय टीम मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, आईसीसी इवेंट में भारतीय टीम नंबर नंबर वन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैच के दिन जो भी टीम अच्छा खेलेगी, उस टीम को जीत मिलेगी. मेरी ख्वाहिश है कि मेरी टीम जीते, हम चाहते हैं कि हमारी टीम उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस करें और भारत को हराने में सफल रहे."

कामरान अकमल ने आगे कहा, "लेकिन पाकिस्तान को उनसे बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी. उस दिन एक बेहतरीन इलेवन के साथ पाकिस्तान को मैदान पर उतरना होगा. भारत एक मजबूत टीम है लेकिन जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो रोमांच अलग होता है और उस दिन जो भी टीम दबाव को झेलने में सफल रहेगी, उस टीम को जीत मिलेगी".

भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार हो सकता है मुकाबला

भारतीय टीम अपने ग्रुप-ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से करेगी. टीम इंडिया का पहला मुकाबला यूएई से होगा. इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी. 19 सितंबर को टीम इंडिया का मुकाबला ओमान से होगा.

अगर भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 और फाइनल तक पहुंचती हैं, तो दोनों देशों के बीच तीन बार मुकाबला खेला जा सकता है.

एशिया कप 2025 का लीग चरण 9 सितंबर से खेला जाएगा, जिसमें दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमों को अगले दौर में प्रवेश मिलेगा. 20 सितंबर से सुपर-4 चरण की शुरुआत होगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी.