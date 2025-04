CSK vs SRH: कमिंदु मेंडिस ने लपका IPL इतिहास का सबसे अद्भुत कैच, खुली आंखों से काव्या मारन भी नहीं कर पाई यकीन - VIDEO

Kamindu Mendis Greatest Catch of IPL History; CSK vs SRH IPL 2025: IPL 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली. मैच के दौरान श्रीलंका के ऑलराउंडर कमिंदु मेंडिस ने ऐसा कैच पकड़ा, जिसे आईपीएल इतिहास के सबसे बेहतरीन कैच में गिना जा सकता है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेल रहे डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis Debut for CSK) ने अपनी डेब्यू पारी में ही धमाल मचा दिया. ब्रेविस ने मात्र 25 गेंदों में 42 रन ठोक डाले, जिसमें 4 शानदार छक्के और 1 चौका शामिल था. उनका स्ट्राइक रेट रहा 168.00 का. लेकिन उनकी इस तूफानी पारी का अंत कमिंदु मेंडिस ने करिश्माई कैच के साथ किया.

मिडविकेट की दिशा में भागते हुए मेंडिस ने हवा में गोता लगाकर ब्रेविस (Kamindu Mendis Take Dewald Brevis Catch) का कैच लपक लिया, जिसे देखकर दर्शक ही नहीं सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन (Kavya Maran Reaction on Kamindu Mendis Take Dewald Brevis Catch) का रिएक्शन भी कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जैसे ही ब्रेविस का विकेट गिरा, काव्या का चौंकाने वाला रिएक्शन देखने को मिला. इस लम्हे ने मैच का रुख ही बदल दिया.