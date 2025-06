"जब तक वह मैदान पर होता है...' , जस्टिन लैंगर ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया ऑल टाइम ग्रेट

Justin Langer on All Time Great in World cricket : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज जस्टिन लैंगर (Justin Langer on All Time Great in World cricket) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. दरअसल, जस्टिन लैंगर ने धोनी (Justin Langer on MS Dhoni) को ऑल टाइम ग्रेट करार दिया है. बता दें कि धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है. जिसको लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टिन लैंगर ने रिएक्ट किया. आईसीसी के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में लैंगर ने धोनी को लेकर कहा कि, "एमएस धोनी ऑल टाइम ग्रेट हैं, हर कप्तान धोनी जैसा बनना चाहता है लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि धोनी एक अनोखे कप्तान, एक अनोखे नेता और एक अनोखे इंसान हैं. जब भी आप उनके खिलाफ खेलते हैं, तो आपको पता होता है कि जब तक वह फिनिशर आउट नहीं हो जाते, तब तक खेल खत्म नहीं होता है."

बता दें कि धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें क्रिकेटर हैं. उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और नीतू डेविड को शामिल किया गया था.

धोनी इतिहास के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने तीनों ICC व्हाइट-बॉल इवेंट जीते हैं. धोनी को महान विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है. एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. वहीं, एबी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक 40 वर्ष की आयु में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे.

ICC हॉल ऑफ फेम में सबसे कम उम्र के भारतीय

43 वर्ष – एमएस धोनी

45 वर्ष – वीरेंद्र सहवाग

45 वर्ष – राहुल द्रविड़

45 वर्ष – अनिल कुंबले

46 वर्ष – सचिन तेंदुलकर

47 वर्ष – नीतू डेविड

50 वर्ष – कपिल देव

60 वर्ष – सुनील गावस्कर

63 वर्ष – बिशन सिंह बेदी

67 वर्ष – डायना एडुल्जी

104 वर्ष – वीनू मांकड़