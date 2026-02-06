पैट कमिंस के बाद यह दिग्गज भी टी-20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका

Josh Hazlewood: टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चोट के कारण टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. हेज़लवुड आईसीसी इवेंट के लिए चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में रेड-बॉल कप्तान पैट कमिंस के साथ शामिल हो गए हैं, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के पास तेज़ गेंदबाज़ों की कमी हो गई है. और मिचेल स्टार्क के रिटायर होने के बाद, यह पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें मार्च 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के 'बिग थ्री' तेज़ गेंदबाज़ों में से कोई भी नहीं खेलेगा. मौजूदा टीम में, ज़ेवियर बार्टलेट और बेन ड्वार्शियस ही दो पूरी तरह से फिट फ्रंटलाइन तेज़ गेंदबाज़ हैं.

ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप हारने के बाद आया है, और नीदरलैंड्स के खिलाफ उसका एकमात्र वार्म-अप मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. फिलहाल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह किसी खिलाड़ी के नाम का ऐलान हीं किया है, हालांकि रिजर्व के तौर पर सीन एबॉट टीम के साथ है

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

मिच मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज शेड्यूल

11 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया Vs आयरलैंड, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

13 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया Vs जिम्बाब्वे, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

16 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया Vs श्रीलंका, पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी

20 फरवरी: ऑस्ट्रेलिया Vsओमान, पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कैंडी