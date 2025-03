रोहित-कोहली नहीं, जोस बटलर ने इस खिलाड़ी को बताया स्पिन के खिलाफ दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

Jos Buttler on most dangerous batsman of spin Bowling: जोस बटलर (Jos Buttler in IPL 2025) इस बार आईपीएल में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए नजर आने वाले हैं. बटलर इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे. टी-20 में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बटलर ने विश्व क्रिकेट से उस बैटर का चुनाव किया है जिसे वो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ सबसे तूफानी बल्लेबाज मानते हैं. क्रिक फ़ैंटेसी बॉस के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए बटलर ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है. बटलर ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को वर्ल्ड में स्पिन के खिलाफ सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर चुना है.

बटलर ने क्लासेन को लेकर कहा, " मेरे हिसाब के क्लासेन इस समय स्पिन को सबसे अच्छा खेलने वाले बल्लेबाज हैं. स्पिन के खिलाफ वो एक खतरनाक बल्लेबाज हैं. वह मुझे विश्व क्रिकेट का सबसे रोमांचक बल्लेबाज लगता है'. इसके अलावा बटलर ने आगे ये भी कहा कि, "मुझे लगता है कि क्लासेन स्पिन के खिलाफ सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं. किसी भी स्पिन गेंदबाजों के लिए क्लासेन सबसे बड़ी चुनौती होते हैं, वह स्पिन के खिलाफ काफी खतरनाक हो जाता है. स्पिन के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी को देखना काफी रोमांचक होता है. हां, वह एक विस्फोटक बल्लेबाज है और मुझे वह पसंद है." आईपीएल में हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलने वाले हैं. (Heinrich Klaasen IPL 2025 | Sunrisers Hyderabad)

इसके साथ-साथ बटलर ने ऐसे तीन खिलाड़ियों के भी नाम बताए हैं जिसे वो अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे. उन्होंने गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया तो वहीं. बल्लेबाज के तौर पर बटलर ने क्लासेन को अपनी टीम में रखने की बात की और साथ ही विस्फोटक बल्लेबाज ने ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा को अपनी टीम में शामिल करने को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की. बटलर ने कहा कि. वर्तमान क्रिकेट में जडेजा मेरे फेवरेट ऑलराउंडर हैं और वो काफी प्रभावशाली खिलाड़ी है. (Jos Buttler says Jadeja Is His Favourite Player)

इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट के धुआंधार बल्लेबाज जोस बटलर को गुजरात टाइटंस ने ऑक्शन में 15.75 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. बटलर ने आईपीएल में (jos buttler IPL) अबतक 107 मैच खेले हैं और कुल 2428 रन बनाने में सफल रहे हैं. बटलर ने अपने आईपीएल करियर में अबतक 7 शतक लगा चुके हैं.