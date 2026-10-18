भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले जोगिंदर शर्मा, कहां करते हैं नौकरी, कितनी है सैलरी? यहां जानिए

24 सितंबर 2007 भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने की जब-जब बात होगी तो साल 2007 में टी20 चैंपियन बनने का किस्सा हर किसी के जहन में होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो वो मुकाबला पाकिस्तान के साथ था और दूसरी कप्तान कूल धोनी की सूझबूझ और आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी के लिए भेजना और उस फैसले के साथ ही श्रीसंत का कैच पूरा होते ही मुकाबला खत्म हो गया और भारत चैंपियन बन गया और जोगिंदर शर्मा का नाम भारतीय क्रिकेट की सबसे चर्चित विश्व कप जीतों में दर्ज हो गया. इसी एक मुकाबले ने उन्हें देश का हीरो बना दिया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौके कम मिले, लेकिन जितने मिले उनमें वह चर्चा में रहे.

23 अक्टूबर 1983 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे जोगिंदर शर्मा ने घरेलू क्रिकेट के जरिए अपनी पहचान बनाई. स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी उनकी खासियत रही. इसके साथ रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम उन्हें भारतीय टीम में जगह के रूप में मिला और साल 2004 में वनडे डेब्यू करने वाले जोगिंदर शर्मा 2007 टी20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन एक मैच ने उन्हें ऐसी पहचान दिलाई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस आज भी नहीं भूले हैं.

कैसा रहा अंतरराष्ट्रीय करियर?

भारतीय टीम के लिए उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला. जोगिंदर ने चार वनडे मुकाबलों में 35 रन बनाए और एक विकेट हासिल किया. वहीं चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके खाते में चार विकेट दर्ज हैं. घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कहीं ज्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके दम पर वह राष्ट्रीय टीम तक पहुंचे. इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व किया और 16 मैचों में 12 विकेट लिए. आंकड़ों के लिहाज से उनका करियर भले बड़ा न दिखे, लेकिन क्रिकेट में उनकी पहचान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है.

क्रिकेट छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं?

मैदान पर करियर खत्म होने के बाद जोगिंदर शर्मा ने सरकारी सेवा को प्राथमिकता दी. 2007 टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें खेल कोटे के तहत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के पद पर नियुक्त किया था. उन्होंने 5 अक्टूबर 2007 को आधिकारिक तौर पर पुलिस विभाग जॉइन किया. वर्तमान में वह हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अंबाला समेत राज्य के कई जिलों में उनकी तैनाती रह चुकी है.

खिलाड़ियों को कैसे मिलती है सरकारी नौकरी?

देश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा की व्यवस्था होती है. केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा भारतीय रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सेना, पुलिस और कई सरकारी संस्थान खिलाड़ियों के लिए विशेष पद सुरक्षित रखते हैं. प्रदर्शन, पदक और खेल में योगदान के आधार पर खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति या विशेष भर्ती प्रक्रिया के जरिए नौकरी दी जाती है. जोगिंदर शर्मा को भी विश्व कप जीत के बाद इसी व्यवस्था का लाभ मिला था.

कितनी है जोगिंदर शर्मा की सैलरी?

डीएसपी रैंक के अधिकारियों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-9 में आता है. बेसिक सैलरी 53,100 रुपये से शुरू होती है. महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाओं को जोड़ने के बाद मासिक वेतन आमतौर पर 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है. अनुभव और वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ यह राशि बढ़ती रहती है. इसके अलावा सरकारी आवास, आधिकारिक वाहन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ वह आखिरी ओवर

फाइनल के आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे. पहली गेंद वाइड रही. इसके बाद जोगिंदर ने वापसी की, लेकिन अगली वैध गेंदों में से एक पर मिस्बाह ने छक्का जड़ दिया. अचानक मुकाबला पाकिस्तान की ओर झुकता दिखाई देने लगा. समीकरण यह था कि पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ छह रन चाहिए थे, जबकि भारत को एक विकेट.

इसके बाद आई वह गेंद, जिसकी चर्चा आज भी होती है. मिस्बाह ने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट सही तरीके से नहीं लगा. शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े श्रीसंत ने कैच लपक लिया. कैच पूरा होते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े और भारत टी20 क्रिकेट का पहला विश्व चैंपियन बन गया. उस पल ने जोगिंदर शर्मा को अलग पहचान दी, जिसे क्रिकेट प्रशंसक आज भी याद करते हैं.