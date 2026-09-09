इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: स्टीव वॉ से आगे निकले जो रूट, नाम जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि, अब सचिन के रिकॉर्ड पर नजर

टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 329 इनिंग में 200 मैच खेले हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट हर नए मैच के साथ इस रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच रहे हैं. दरअसल, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में मैदान पर उतरने के साथ जो रूट के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है.

तीसरे नंबर पर पहुंचे जो रूट

रूट सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है. वॉ ने अपने करियर में कुल 168 टेस्ट मैच खेले. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एजबेस्टन में रूट अपने करियर का 169वां टेस्ट मैच खेलने उतरे हैं. इस लिस्ट में रूट से आगे अब सिर्फ जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदलुकर ही हैं.

टेस्ट क्रिकेट में नंबर दो पर जेम्स एंडरसन

एंडरसन ने 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि सचिन के नाम सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड है. सचिन ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले. इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. साल 2010 के बाद यह पहला मौका है, जब इंग्लैंड ने लगातार तीन टेस्ट मैचों में अपनी प्लेइंग इलेवन नहीं बदली है. हालांकि, एजबेस्टन के मैदान पर पिछले कुछ समय में इंग्लैंड का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है.

टीम ने इस ग्राउंड पर खेले आखिरी 6 टेस्ट मैचों में से चार में हार का सामना किया है. दूसरी ओर, 8 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद पाकिस्तान को एजबेस्टन में आजतक एक भी जीत नसीब नहीं हो सकी है. पाकिस्तान की टीम तीसरे टेस्ट मैच में चार बदलाव के साथ उतरी है. इस मुकाबले में टीम की ओर से तीन खिलाड़ी अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं.

तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-0 की अजेय बढ़त पहले ही हासिल कर चुकी है. लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 194 रनों से हराया था. वहीं, पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने एक पारी और 103 रनों से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक बेहद निराशाजनक रहा है.

जो रूट का क्रिकेट करियर

जो रूट के क्रिकेट करियर की बात करें तो वह आधुनिक दौर के सबसे सफल और सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. इंग्लैंड के स्टार रूट ने 168 टेस्ट मैचों में 14,208 रन बनाए हैं, जिसमें 37 से ज्यादा शतक और 60 से अधिक अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 50.38 का है, जो उनकी महानता को दर्शाता है. वनडे क्रिकेट में भी रूट के नाम 192 मैचों में 7,826 रन दर्ज हैं, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 893 रन बनाए हैं.

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(आईएएनएस इनपुट के साथ)