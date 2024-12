Joe Root: रूट ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, विश्व क्रिकेट हुआ नतमस्तक

END vs NZ: जो रूट (Joe Root record in Test Cricket) ने अपने टेस्ट करियर का 36वां शतक जमाकर इतिहास रच दिया है. रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान 130 गेंद पर 106 रनों की पारी खेली. रूट ने अपनी शतकीय पारी में 11 चौके जमाने में सफल रहे. बता दें कि रूट ने जहां राहुल द्रविड़ (Joe Root Equals Rahul Dravid With 36th Test Century) की बराबरी की तो वहीं, साल 2021 के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. साल 2021 से लेकर अबतक रूट ने 19 शतक टेस्ट में लगाने में सफलता हासिल की है. उनसे ज्यादा किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया और न ही कोई बल्लेबाज उनके आस-पास है.

साल 2021 से लेकर अबतक सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर केन विलियमसन हैं जिनके नाम इस दौरान कुल 9 शतक दर्ज है. हैरी ब्रूक ने 8 शतक लगाए हैं. वहीं, लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा और दिमुथ करुणारत्ने ने इस अवधि के दौरान केवल 4 शतक लगाए हैं. रूट (Joe Root Profile) ने अपने 36वां शतक ठोककर दिखा दिया है कि वो आने वाले समय में जल्द ही तेंदुलकर को पछाड़ सकते हैं.

रूट ने अपना शतक विलियम ओरोर्के की गेंद पर अपने ट्रेडमार्क रिवर्स-स्कूप के साथ पूरा किया, विलियम ओरोर्के ने गेंद फुल लेंथ पर डाली और इंग्लिश बल्लेबाज ने कमाल किया और रिवर्स-स्कूप शॉट लगाकर कीपर के ऊपर से चौका जड़ दिया और अपना 36वां टेस्ट शतक पूरा किया. जिस किसी भी ने रूट के इस शॉट को देखा उनके होश उड़ गए.



