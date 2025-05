VIDEO: जितेश शर्मा क्यों बनने जा रहे थे RCB के कप्तान? LSG के खिलाफ रजत पाटीदार की हो गई थी छुट्टी

Jitesh Sharma Was Going To Be The Captain Against LSG: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल को करीब एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था. मगर अब जब एक बार फिर से मामला शांत हो गया है. ऐसी स्थिति में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोबारा क्रिकेट का रोमांचक क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिल सकता है. आईपीएल के दोबारा शुरू होने से पूर्व एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टीम की कमान मिलने वाली थी. क्योंकि एक अहम मुकाबले के दौरान नियमित कप्तान रजत पाटीदार चोटिल हो गए थे.

जितेश शर्मा ने कहा, 'मैं तो बहुत ग्रेटफुल था जो मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कप्तानी का ऑफर मिला. मुझे बताया गया था कि मैं आरसीबी की कप्तानी करने जा रहा हूं. मुझे और मेरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी बात है. एक ओर कप्तान के रूप में मैं अपने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में विचार करने लगा था. इस मुद्दे पर मैंने दो तीन दिन अपने कोच और खिलाड़ियों से बात भी की थी. टीम के बैटिंग ऑर्डर, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ सभी तरह की चीजों के बारे में मैं सोच रहा था. मैंने कप्तानी के लिए सारी तरह की बातें सोच ली थी.'

🚨 JITESH WAS SUPPOSED TO CAPTAIN RCB AGAINST LSG MATCH 🚨



" Opportunity to captain RCB is big thing for me and for my family.."#RCB #IPL2025 #PlayBold pic.twitter.com/CmzLXpG5f9 — ᴅᴋ (@coach_dk19) May 10, 2025

क्यों मिल रही थी जितेश को टीम की कमान?

वायरल हो रहे वीडियो में जितेश शर्मा को कहते हुए सुना जा सकता है कि एक मुकाबले के दौरान रजत पाटीदार चोटिल हो गए थे. जिसके बाद पूरी संभावना नजर आ रही थी कि अगले मुकाबले में वह लखनऊ के खिलाफ मैदान में नहीं उतर पाएंगे. ऐसे में मैनेजमेंट ने उनके ऊपर भरोसा जताया था.

हालांकि, जितेश शर्मा बतौर कप्तान मैदान में उतर पाते उससे पहले ही भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया. जिसकी वजह से उनका कप्तान बनने का सपना भी टूट गया.

