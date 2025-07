भारतीय स्टार खिलाड़ी को सिक्योरिटी ने नहीं दी लॉर्ड्स में एंट्री? दिनेश कार्तिक ने बताया क्या है सच्चाई

Dinesh Karthik on Jitesh Sharma Lord's Entry Video: भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुए तीसरे टेस्ट के दौरान स्टार क्रिकेटर जितेश शर्मा को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के कमेंट्री वॉक्स में थोड़ी परेशानी हुई, जिसके बाद दिनेश कार्तिक को उन्हें एंट्री दिलाने के लिए आना पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मचारी भारतीय स्टार को पहचानने में विफल रहे और बार-बार प्रयास के बावजूद उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. कम से कम वीडियो तो यही दिखाता है.

वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए दिनेश कार्तिक ने बताया है कि आखिर पूरा माजरा क्या है. दिनेश कार्तिक ने स्पष्ट किया कि जितेश को स्टेडियम में प्रवेश से मना नहीं किया गया था, बल्कि वह कॉम बॉक्स में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जहां उसे आमंत्रित किया गया था. दिनेश कार्तिक ने ट्वीट कर कहा,"मैंने जितेश को कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित किया, वह आया था, और मैं आकर उससे मिला और उसे कमेंट्री बॉक्स में ले गया और उसने वहां सभी से मुलाकात की."

These are some issues with social media that a lot face



I invited jitesh to the comm box , he had come , and I came and met him down and took him to the comm box and he met everyone there



Btw this is below the media center , not the entrance to the ground 😊 https://t.co/Z22AAyp3CN