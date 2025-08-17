विज्ञापन
Asia Cup 2025: "जिस तरह के आजकल हालात..." भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान

Aaqib Javed Statement: पाकिस्तान के चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई पाकिस्तान टीम में टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हराने की प्रतिभा है.

Asia Cup 2025: "जिस तरह के आजकल हालात..." भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान
Aaqib Javed: भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान
  • पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में बाबर और रिजवान नहीं है.
  • चयन समिति के अध्यक्ष आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की टीम में किसी भी टीम को हराने की क्षमता मौजूद है.
  • आकिब जावेद ने सभी फैंस से टीम का समर्थन करने का आग्रह किया और खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव न डालने की सलाह दी.
Aaqib Javed on India vs Pakistan Match: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. चयनकर्ताओं ने महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम में बाबर आजम और मोहम्मज रिजवान जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं देकर चौंका दिया है. पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन और चयन समिति के अध्यक्ष आकिब जावेद टीम के ऐलान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने टीम चयन के पीछे के तर्क पर खुलकर बात की.

'किसी भी टीम को हराने की क्षमता'

इस दौरान आकिब जावेद से यह भी पूछा गया कि क्या चुनी गई टीम 14 सितंबर को होने वाले मुकाबले में भारत को हराने की क्षमता रखती है. इसके जवाब में, पाकिस्तान के चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई पाकिस्तान टीम में टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हराने की प्रतिभा है. 

आकिब जावेद ने कहा,"बिल्कुल है. हम चाहें या ना चाहें, भारत और पाकिस्तान को जो मैच है वो क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच है. और ये हर खिलाड़ी को भी एहसास होता है, हर इंसान को भी एहसास होता है और मुझे लगता है कि ये 17 सदस्यीय टीम है उसमें इतनी क्षमता है जो कि किसी भी टीम को हरा सकती है."

'सबको एहसास कितना बड़ा मैच'

जावेद ने यह भी कहा कि चीजें बदलती रहती हैं और उन्होंने सभी फैंस से टीम का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के बाहर चल रहे तनाव का भी हवाला दिया और कहा कि उनके खिलाड़ी तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने लोगों को खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव न डालने की चेतावनी दी, लेकिन टीम पर भरोसा जताया. 

आकिब जावेद ने आगे कहा,"मैं बहुत आशान्वित हूं, चीज चेंज होती रहती है, इस दफा आप भी तैयार करते हैं और हम भी पकड़ते हैं. खिलाड़ी भी तैयार हैं, और सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच है और जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं. ये भी नहीं के उन पर कोई दबाव डालना है, लेकिन मैं वास्तव में आशान्वित हूं."

बाबर को बाहर करने पर माइक हेसन की सफाई

वहीं हेड कोच माइक हेसन ने बाबर आजम के बाहर रहने पर कहा कि दिग्गज खिलाड़ी को अपनी स्ट्राइक रेट में सुधार करना होगा. बाबर को बाहर रखने के फैसले पर माइक हेसन ने कहा,"मुझे लगता है कि किसी खिलाड़ी को तीन मैचों में उसकी फॉर्म के आधार पर चुनौती देना वाकई कठिन है." हेसन ने कहा, "बाबर ने पहले वनडे में अच्छा खेला लेकिन अगले दो वनडे में चूक गए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर को स्पिन और स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है. ये ऐसी चीजें हैं जिन पर वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है."

बता दें, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे. यदि वे दोनों सुपर फोर के लिए क्वालीफाई करते हैं तो 21 सितंबर को उसी स्थान पर उनके बीच कम से कम एक और मैच होगा.

