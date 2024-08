IND vs SL 2nd ODI: श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वेंडरसे ने भारत के खिलाफ 6 विकेट लेकर रचा इतिहास, तोड़ दिया विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड

Jeffrey Vandersay IND vs SL 2nd ODI: श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वेंडरसे (Jeffrey Vandersay) ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में इतिहास रच दिया है. जेफरी वेंडरसे (Jeffrey Vandersay) ने कमाल की गेंदबाजी की और 10 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट लेने में सफल रहे श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वेंडरसे के सामने भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन जाते नजर आए. बता दें कि 6 बल्लेबाजों को आउट कर वेंडरसे ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जेफरी वेंडरसे अब वनडे में भारत के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने वेस्टइंडीज के महान दिग्गज विवियन रिचर्ड्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रिचर्ड्स ने साल 1989 में भारत के खिलाफ खेले गए दिल्ली वनडे मैच में 41 रन देकर 6 विकेट लिए थे. वहीं, भारत के खिलाफ वनडे में सर्वश्रेष्ट गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड मुरलीधरन के नाम रहा है, मुरली ने साल 2000 में शारजाह में 30 रन देकर 7 विकेट लिए थे.

7/30 एम मुरलीधरन शारजाह 2000

6/13 ए मेंडिस कराची 2008

6/33 जे वेंडरसे कोलंबो आरपीएस 2024 *

6/41 वी रिचर्ड्स दिल्ली 1989

6/54 ए धनंजय पल्लेकेले 2017

What a game!! One I'll never forget for sure. Maiden 5 for and man of the match award.

Emotional and Grateful for the opportunity. pic.twitter.com/0UthTlBjHm