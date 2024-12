जय शाह का ICC के अध्यक्ष पद पर शुरू हुआ कार्यकाल, जानें क्या है उनके सामने पहली चुनौती

Jay Shah Tenure Start As ICC Chairman: जय शाह ने आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है. जिसके साथ ही उनके नाम एक खास उपलब्धि भी दर्ज हो गई है. शाह सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स बन गए हैं. उनकी मौजूद उम्र महज 36 साल है. अहम पद से पहले वह बीसीसीआई के सचिव पद पर कार्यरत थे.

जय शाह आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष ग्रेग बार्कले की जगह ले रहे हैं. बार्कले न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे. आपको जानकर हैरानी होगी कि शाह देश की तरफ से अहम पद पर काबिज होने वाले सिर्फ 5वें शख्स हैं. उनसे पहले इस पद की शोभा जगमोहन डालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर और उद्योगपति एन श्रीनिवासन बढ़ा चुके हैं.

A new chapter of global cricket begins today with Jay Shah starting his tenure as ICC Chair.



