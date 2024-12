IND vs AUS: मार्नस लाबुशेन ने जसप्रीत बुमराह के साथ लिया पंगा, ए़डिलेड टेस्ट में गरमाया माहौल, Video

Jasprit Bumrah vs Marnus Labuschagne video: एडिलेड टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है. उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती होती है. ऐसे में पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान मार्नस लाबुशेन ने बुमराह की चुनौती को स्वीकार करते हुए क्रीज पर डटे रहे. बुमराह का सामना करने के दौरान लाबुशेन ने दिग्गज तेज गेंदबाज को उकसाने की भी कोशिश की जिसका जवाब बुमराह ने अपने ही अंदाज में दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स भी बुमराह बनाम लाबुशेन के इस मुकाबले की जमकर मजे ले रहे हैं.

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर के दौरान लाबुशेन ने बुमराह की गेंद को डिफेंड किया. गेंद को सही तरीके से खेलने के बाद वो बुमराह को देखने लगे औऱ कुछ कहते हुए दिखे, हालांकि इस बार बुमराह ने इसका जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते दिखे. लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर बुमराह ने लाबुशेन के होश उड़ा दिए. वो बुमराह की गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए और चकमा खा गए. जिसके बाद बुमराह ने गजब अंदाज में उनकी ओर बढ़ते हुए उन्हें चिढ़ाने लगे.

हालांकि दोनों ने इस एक्ट को मस्ती में लिया लेकिन अब इस टेस्ट का माहौल गरमा गिया है. बुमराह और लाबुशेन के बीच जबरदस्त टक्कर को देखने के लिए फैन्स उतावले हो गए हैं. दूसरे दिन फैन्स एक बार फिर बुमराह और लाबुशेन के बीच टक्कर को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

