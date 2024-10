IND vs NZ: 'मैं हूं नंबर 1', बुमराह ने रचा इतिहास, टॉम ब्लंडेल को आउट करते हुए किया ये कारनामा

IND vs NZ Jasprit Bumrah Test Wicket Record: भारत को रिकॉर्ड 46 रन पर आउट करने के बाद न्यूजीलैंड ने वर्षाबाधित पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को चाय तक एक विकेट पर 82 रन बना लिये. डेवोन कोंवे 61 और विल यंग पांच रन बनाकर क्रीज पर हैं. इससे पहले एडीलेड टेस्ट की यादें ताजा कराते हुए भारतीय टीम घरेलू टेस्ट में अपने न्यूनतम स्कोर 46 रन पर आउट हो गई थी. भारत के पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके. आस्ट्रेलिया के 2020-21 के दौरे पर एडीलेड टेस्ट में भारतीय टीम 36 रन पर आउट हो गई थी.

Jasprit Bumrah strikes now! ⚡️



Tom Blundell walks back for 5 as KL Rahul takes the catch 👌👌



Live - https://t.co/FS97Llv5uq#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wsx4tkTzY2