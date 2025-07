वसीम अकरम की बराबरी कर जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 'पंजा' लगाकर इस खास क्लब में हुए शामिल

Jasprit Bumah Join Wasim Akram Five Wicket Haul Record: टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों में साबित कर दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन लॉर्ड्स में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाज़ी करते हुए पांच विकेट झटके और भारत के लिए विदेशी धरती पर सर्वाधिक बार पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. लॉर्ड्स में बुमराह ने अपनी रफ्तार, सटीक लाइन और स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को खासा परेशान किया. यह विदेश में उनका 13वां पारी में पांच विकेट हॉल था, जो उन्होंने सिर्फ 35 टेस्ट मैचों में हासिल कर लिया. इस प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के 12 बार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

बुमराह ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की

बुमराह की इस उपलब्धि ने उन्हें न केवल भारत के लिए विदेशों में सबसे ज़्यादा 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज़ बना दिया, बल्कि उन्होंने महान पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम (Jasprit Bumrah Join Wasim Akram Club for Most Five Wicket Haul in SENA Country) के SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 11 बार पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली.

विदेशों में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ (Most Five Wicket in Away Series)

जसप्रीत बुमराह - 13 बार

कपिल देव - 12 बार

अनिल कुंबले - 10 बार

इशांत शर्मा - 9 बार

बुमराह ने अब तक 47 टेस्ट मैचों में 215 विकेट लिए हैं और उनका औसत 19.49 का रहा है. टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर 6 विकेट रहा है. वह अब तक 15 बार टेस्ट पारी में पांच विकेट ले चुके हैं. अगर सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों की बात करें, तो बुमराह अब तक 206 मैचों में 453 विकेट ले चुके हैं. उनका करियर औसत 20.48 का है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/19 रहा है. वह 17 बार अंतरराष्ट्रीय मैचों में पारी में पांच या उससे अधिक विकेट झटक चुके हैं. जसप्रीत बुमराह की यह उपलब्धि दिखाती है कि वे मौजूदा समय में विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज़ों में से एक हैं.