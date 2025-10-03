विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम सेलेक्शन से पहले भारतीय खिलाड़ियों के बीच कुछ ऐसी है टक्कर, अभिषेक-जायसवाल पर नजर

Team India Squad Challenge vs AUS ODI Series: रोहित को कप्तानी से हटाने का कोई कारण भी नहीं है क्योंकि इस प्रारूप में उन्हें शायद ही कभी असफलता मिली हो, जब तक कि वह खुद अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते.

  • रोहित शर्मा और विराट कोहली 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम के साथ रवाना होंगे
  • हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट के कारण टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, शुभमन गिल को भी आराम दिया जा सकता है
  • रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट और टी20 से संन्यास लेकर केवल वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं
रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे में भविष्य बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन वे 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले हैं. वहीं राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को फिटनेस समस्याओं या कार्यभार प्रबंधन के कारण भारतीय टीम में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन, शनिवार को टीम चुनने के लिए बैठक कर सकते हैं. लेकिन टीम की घोषणा पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है.

चोटों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 

हार्दिक पांड्या (क्वाड्रिसेप्स की चोट) और ऋषभ पंत (पैर के फ्रैक्चर से उबर रहे हैं) उपलब्ध नहीं होंगे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, जो एशिया कप खेल चुके हैं और तीन दिनों के भीतर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं, को भी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा. यह समझदारी की बात है कि चयनकर्ता उन्हें वनडे या टी20 अंतरराष्ट्रीय या दोनों से आराम देने के लिए कह सकते हैं.

वापसी को तैयार रोहित-विराट की जोड़ी

मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से सात महीने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद, रोहित और कोहली दोनों कड़ी मेहनत कर रहे हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी शीर्ष स्कोरर रहे, वहीं रोहित ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी खराब फॉर्म को भुला दिया.

रोहित को कप्तानी से हटाने का कोई कारण भी नहीं है क्योंकि इस प्रारूप में उन्हें शायद ही कभी असफलता मिली हो, जब तक कि वह खुद अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते. दोनों टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल एक प्रारूप के खिलाड़ी हैं, जिससे 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप तक उनके खेलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, चूंकि इस सीज़न में केवल छह एकदिवसीय मैच होने हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विदेशी मैच और साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन घरेलू मैच हैं इसलिए कोई ठोस फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है. फिलहाल प्राथमिकता अगले साल की शुरुआत में घरेलू मैदान पर होने वाले टी20 विश्व कप और 2025 में चार घरेलू टेस्ट मैचों से अधिकतम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक हासिल करने पर है.

कोहली और रोहित की टीम में मौजूदगी का संकेत प्रसारणकर्ता जियो हॉटस्टार द्वारा वनडे सीरीज के लिए जारी किए गए आधिकारिक प्रचार टीजर से मिल सकता है, जिसमें दोनों सीमित ओवरों के दिग्गजों की तस्वीरें हैं. चूंकि 19 दिनों के अंतराल में आठ मैच (पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों सहित) खेले जाने हैं, इसलिए कुछ बदलाव और संयोजन देखने को मिल सकते हैं. इसमें गोल्ड कोस्ट से ब्रिस्बेन के लिए उड़ान को छोड़कर कम से कम सात आंतरिक उड़ानें भी शामिल हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मैच 9 नवंबर को है और भारत अपना पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा.

जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड 

बुमराह के मामले में, विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में उनकी आवश्यकता होगी, भले ही मेडिकल टीम और खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली मैच से बाहर रहने का फैसला करें, जो अभी भी स्पष्ट नहीं है. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने हालांकि स्पष्ट किया है कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैचों के लिए खुद को उपलब्ध रखा है.

हालांकि, एशिया कप और अब दो टेस्ट मैच खेलने के बाद, एक और कठिन टेस्ट सीरीज़ और उसके बाद टी20 विश्व कप से पहले टी20 सीरीज़ से पहले तीन हफ़्ते का ब्रेक लेने के बाद, तार्किक निष्कर्ष यही है कि बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दोनों सफ़ेद गेंद की सीरीज़ से ब्रेक दिया जाए, जिसमें काफ़ी यात्राएं शामिल हैं. अगर फ़िरोज़शाह कोटला में होने वाला टेस्ट मैच 14 अक्टूबर तक चलता है, तो गिल की थकान को भी ध्यान में रखना होगा.

शुभमन गिल का वर्कलोड 

पिछली टीम की घोषणा के अनुसार, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, गिल वर्तमान में एकदिवसीय टीम के उप-कप्तान हैं. हालांकि, इतने सारे अंतरराष्ट्रीय मैचों में कम समय के साथ, राष्ट्रीय चयनकर्ता गिल के कार्यभार और यात्रा के बारे में भी सोचना चाहेंगे. भारतीय टीम के पास एडिलेड और सिडनी में होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे के बीच केवल एक दिन का अंतर है, जो एक यात्रा का दिन बन जाता है. इसी तरह, पहले और दूसरे टी20 मैच और चौथे और पांचवें टी20 मैच के बीच एक दिन का अंतर है.

अगर गिल को वनडे मैचों के लिए आराम दिया जाता है, तो रोहित के सलामी जोड़ीदार के रूप में अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को चुना जा सकता है. इसी खास वजह से अभिषेक को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो लिस्ट ए मैच खेलने के लिए कहा गया था. उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और मौजूदा फॉर्म उन्हें जायसवाल के बराबर का दर्जा देती है.

हार्दिक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद

पंड्या के वनडे मैचों के लिए फिट होने की संभावना कम है, ऐसे में अगर नीतीश कुमार रेड्डी मौजूदा टेस्ट सीरीज़ के दौरान अनफिट नहीं होते हैं, तो वे एक संभावित विकल्प लग रहे हैं. दूसरा विकल्प शिवम दुबे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी का अभी परीक्षण नहीं हुआ है.

दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिए सैमसन के सामने ध्रुव जुरेल

संजू सैमसन लगभग 100 के स्ट्राइक रेट और 14 एकदिवसीय मैचों में 55 से अधिक की औसत के साथ दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिए ध्रुव जुरेल को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल 50 ओवर के प्रारूप में एक बार फिर बड़े विकेटकीपर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

