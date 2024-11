टी-क्रिकेट में चमत्कार, 7 रन पर ऑल आउट हुए टीम, 264 रन से मिली जीत जीत.. इस टीम ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Lowest innings totals in T20Is: कभी -कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं. इसलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. अब एक बार फिर इसका उदाहरण टी-20 इंटरनेशनल मैच में देखने को मिला है, जब एक टीम केवल 7 रन पर आउट हो गई. और यह स्कोर T20I क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर बनकर रह गया. दरअसल, लागोस के तफावा बालेवा स्क्वायर क्रिकेट ओवल में नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट के बीच मैच के दौरान ऐसा हुआ है, जब आइवरी कोस्ट की टीम सिर्फ 7.3 ओवर में 7 रन के स्कोर पर आउट (7 all out in T20I) हो गई. बता दें कि यह मैच ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालीफायर C 2024 का हिस्सा है.

Dominant Performance by Nigeria!



🇳🇬 Nigeria: 271/4 (20.0 overs)

🇨🇮 Côte d'Ivoire: 7 all out (7.3 overs)



Nigeria delivers a record-breaking performance, securing an emphatic victory with bat and ball.#T20AfricaMensWCQualifierC#T20MensAfricaWCQualifierC… pic.twitter.com/VqLK0quSji — Nigeria Cricket Federation (@cricket_nigeria) November 24, 2024

इस मैच की बात करें तो नाइजीरिया ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 271 रन का स्कोर बनाया जिसके बाद आइवरी कोस्ट की टीम बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन नाइजीरिया के गेंदबाजों ने चमत्कार दिया और विरोधी टीम के सभी 10 विकेट केवल 7 रन पर गिरा दिए. आइवरी कोस्ट की ओर से बल्लेबबाजी करने आए 11 में से 7 बैटर 0 पर आउट हुए. केवल एक बल्लेबाज ने 4 रन का स्कोर बनाया. नाइजीरिया ने यह मैच रिकॉर्ड 264 रन से जीतने में सफलता हासिल की है. इस तरह से नाइजीरिया ने टी-20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे ज्यादा रनों से मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो वहीं, किसी टीम को केवल 7 रन पर आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है. आइवरी कोस्ट की टीम टी-20 इतिहास में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम बन गई.

T20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर पर आउट होने वाली टीम

7 रन- आइवरी कोस्ट Vs नाइजीरिया (नवंबर, 2024)

10 रन- मंगोलिया Vs सिंगापुर (सितंबर, 2024)

10 रन- आइल ऑउ मैन Vs स्पेन (फरवरी, 2023)

12 रन- मंगोलिया Vs जापान (मई, 2024)

17 रन- मंगोलिया Vs हॉन्ग कॉन्ग (अगस्त, 2024)

18 रन- माली Vs तंजानिया (सितंबर, 2024)

टी-20 इंटरनेशनल में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत (Largest margin of victory (by runs) in T20Is)

जिम्बाब्वे , 290 रन vs गाम्बिया ( अक्टूबर 2024)

नेपाल, 273 रन vs मोंगोलिया (सितंबर 2023)

नाइजीरिया, 264 vs आइवरी कोस्ट (नवंबर 2024)