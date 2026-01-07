'इसको लेकर कोई प्लान नहीं था', महिला पूर्व कप्तान ने कहा क्यों हरमनप्रीत का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल

भारत की महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का मानना है कि महिला वनडे विश्व कप और दो डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीतने वाली हरमनप्रीत कौर की कप्तानी का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है और वह अगले चार पांच साल और खेल सकती है. हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने वनडे विश्व कप जीता लेकिन इससे पहले वह अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को डब्ल्यूपीएल खिताब दिला चुकी हैं.

मुंबई की गेंदबाजी कोच और मेंटोर झूलन ने कहा,‘उसने भारतीय क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के लिये जो किया है, वह अद्भुत है. मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है. वह विश्व कप विजेता पहली भारतीय महिला कप्तान है और दो डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी भी जीत चुकी है. उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी जीतेगी.'

झूलन ने यह भी कहा कि विश्व कप जीतने के बाद उनके, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और रीमा मल्होत्रा जैसे पूर्व क्रिकेटरों के साथ जश्न मनाना पहले से सोचा हुआ नहीं था. उन्होंने कहा,‘मुझे नहीं लगता कि उस समय हमने कुछ बात की. बस जज्बात उमड़ रहे थे. मैं हरमन, स्मृति (मंधाना) और पूरी टीम को इसके लिये धन्यवाद देती हूं. यह पहले से तय नहीं था. हम प्रसारण से जुड़े थे और प्रोड्यूसर ने कहा कि जब टीम दर्शकों को धन्यवाद दे रही है, तो हम एक या दो सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन ये लड़कियां जिस तरह से हमारे पास आई और जश्न मनाया, मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट या किसी अन्य खेल ने इस तरह का कुछ कभी देखा है.'





