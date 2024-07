'यह देखना बहुत ही...', तेंदुलकर ने खास स्टाइल में दी एंडरसन को विदाई, लीजेंड पेसर के लिए पोस्ट किया स्पेशल मैसेज

Sachin special message to james Anderson: मेजबान इंग्लैंड ने विंडीज के खिलाफ (Eng vs Wi) लॉर्ड्स में खत्म हुए पहले टेस्ट में मेहमान टीम को पारी और 114 रन के विशाल अंतर से धो दिया. बहरहाल, इंग्लिश टीम से ज्यादा चर्चा बटोरी आकर्षण का केंद्र रहे मेजबान देश के महान पेसर जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने, जो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच रहा. और इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में मानो एक युग का समापन हो गया. एंडरसन ने दूसरी पारी में तीन सहित मैच में कुल चार विकेट चटकाए. इस तरह एंडरसन के करियर का समापन 188 टेस्ट मैच में 704 विकेटों के साथ हुआ. एंडरसन टेस्ट इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे, तो ऐसा आंकड़ा रखने वाले पहले पेसर हैं. दूसरे नंबर पर काबिज इंग्लैंड के ही स्टुअर्ड ब्रॉड और उनके बीच सौ विकेट का अंतर है.

बहरहाल, खेल जगत के तमाम दिग्गज जहां जेम्स एंडरसन को अलग-अलग तरीके से शुभमानाएं दे रहे हैं, तो भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने XI पर इस पेसर के लिए बहुत ही खास संदेश लिखा है.

Hey Jimmy!



You've bowled the fans over with that incredible 22-year spell. Here's a little wish as you bid goodbye.



It has been a joy to watch you bowl - with that action, speed, accuracy, swing and fitness. You've inspired generations with your game.



Wish you a wonderful life… pic.twitter.com/ETp2e6qIQ1