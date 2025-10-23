विज्ञापन
IND vs AUS: हर्षित राणा के कैमियो अंदाज पर फिदा हुए इरफान पठान, दिल खोलकर की तारीफ, पोस्ट हुआ वायरल

Irfan Pathan Praise Harshit Rana Batting vs AUS: हर्षित राणा उस समय बल्लेबाजी के लिए आए जब भारत 44 ओवर में 7 विकेट पर 223 रन बना चुका था.

  • इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर्षित राणा के 18 गेंदों में 24 रन बनाने वाले प्रदर्शन की प्रशंसा की
  • हर्षित राणा ने नौवें विकेट के लिए अर्शदीप सिंह के साथ 37 रन जोड़कर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया
  • भारत ने एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवरों में 264 रन बनाए थे
Irfan Pathan Praise Harshit Rana Batting vs AUS: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने गुरुवार को एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को 50 ओवरों में 264 रनों तक पहुंचाने वाले तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा के महत्वपूर्ण प्रदर्शन की प्रशंसा की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो वाले मैच में, राणा ने शानदार खेल भावना का परिचय दिया और सिर्फ़ 18 गेंदों पर 24* रन ठोक दिए और अर्शदीप सिंह के साथ नौवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 37 रन जोड़कर भारत को सम्मानजनक स्कोर की ओर धकेल दिया.

हर्षित राणा के प्रदर्शन से खुश हुए इरफान पठान 

एक एक्स पोस्ट में, पठान ने लिखा, "हर्षित राणा के महत्वपूर्ण रन. अच्छी तकनीक और बेहतरीन खेल समझ दिखाई."

राणा उस समय बल्लेबाजी के लिए आए जब भारत 44 ओवर में 223-7 रन बना चुका था. उन्होंने नितीश रेड्डी के साथ बल्लेबाजी की, इससे पहले कि एडम ज़म्पा ने रेड्डी को आठ रन पर आउट कर दिया. राणा ने पारी के अपने आखिरी ओवर में ज़म्पा, जो मैच में सबसे सफल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ थे, को भी आउट किया और उन पर 16 रन लुटाए. ज़म्पा ने अपने स्पेल का अंत चार विकेट लेकर किया.

राणा ने सात एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 23.40 की औसत और 5.80 की इकॉनमी से 11 विकेट लिए हैं. भारत ने 2023 आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप के बाद अपना तीसरा सबसे कम पावर-प्ले स्कोर दर्ज किया, जिसके बाद 265 रनों का लक्ष्य रखा गया. शर्मा और अय्यर क्रीज पर थे और उनका स्कोर 29/2 था.

रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर के दमदार अर्धशतकों और राणा, अर्शदीप सिंह के अर्धशतकों की बदौलत भारत शुरुआती झटकों के बाद 264/9 के स्कोर पर पहुंच गया. एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई झटके लगे. भारत ने अंतिम 10 ओवरों में 66 रन जोड़े. यह भारत के लिए ज़रूरी मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ की शुरुआत सात विकेट से शानदार जीत के साथ की थी.

