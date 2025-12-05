IND vs SA: 'सबके बस की बात नहीं लेकिन...', तीसरे वनडे से पहले इरफान पठान ने विराट कोहली को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Irfan Pathan Prediction on Virat Kohli IND vs SA 3rd ODI: विराट कोहली के इन दो मैचों में की गई बल्लेबाजी के बाद उनके वनडे विश्व कप 2027 में खेलने को लेकर हो रही चर्चा पर उन्होंने अपने प्रदर्शन से मुहर लगा दी है. विराट की नजर अब सीरीज के निर्णायक मुकाबले पर होगी जहां दोनों टीमें सीरीज पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से उतरेंगी, इस बीच तीसरे वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने विराट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और साथ ही एक सवाल के जवाब में बताया की क्या कोहली लगातार तीन शतक लगाने में कामयाब होंगे, इसके जवाब में पठान ने कहा की देखिये ये सबसे बस की बात नहीं है लेकिन विराट कोहली ये कारनामा कर सकते हैं, उन्होंने कहा की पिछले दो मुकाबले में किये गए प्रदर्शन से इसकी उम्मीद की जा सकती है की विराट शतक की हैट्रिक लगा सकते हैं.

आपको बता दें की कोहली ने सीरीज के पहले दोनों वनडे मैचों में शतक लगाए हैं. सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच विशाखापत्तनम में शनिवार को खेला जाएगा. इस मैच में भी विराट कोहली बड़ा स्कोर बनाते हुए महफिल लूट सकते हैं क्योंकि विराट का इस मैदान पर बेहतरीन रिकॉर्ड है.

विराट ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 120 गेंद पर 135 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. विराट का वनडे में यह 52वां शतक था. इस शतक के साथ ही विराट ने किसी भी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. विराट के इस शतक का रोमांचक कम भी नहीं हुआ था कि रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में विराट ने फिर शतक लगा दिया. दूसरे वनडे में विराट ने 93 गेंद पर 102 रन की पारी खेली. पिछले दोनों मैच और पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि विराट विशाखापत्तनम में शनिवार को खेले जाने वाले तीसरे मैच में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं.

विराट कोहली विशाखापत्तनम में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट ने 2011 से 2023 के बीच यहां खेले 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 587 रन बनाए हैं. उनका औसत 97.83 का है. ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में कोहली एक बार फिर विपक्षी टीम पर भारी पड़ सकते हैं और फैंस को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से फिर से रोमांचित कर सकते हैं.