T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की रिक्वेस्ट पर आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया झटका

Ireland vs Bangladesh cricket: बांग्लादेश से T20 World Cup में ग्रुप की अदला-बदली पर क्रिकेट आयरलैंड ने तोड़ी चुप्पी और रिएक्ट किया है.

T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बदलने की रिक्वेस्ट पर आयरलैंड ने बांग्लादेश को दिया झटका
Ireland on Bangladesh cricket Venue Change in T20 World Cup
  • बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से टी20 विश्व कप २०२६ में भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने का अनुरोध किया
  • आयरलैंड को ग्रुप बी में शामिल किया गया है जहां उसे श्रीलंका के कोलंबो और पल्लेकेले में मैच खेलने हैं
  • क्रिकेट आयरलैंड ने पुष्टि की है कि उनके वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा .
Ireland on T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को आईसीसी से कहा कि भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिये टी20 विश्व कप में उसे ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह शामिल कर दिया जाये. बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है और उसे लीग मैच कोलकाता तथा मुंबई में खेलने हैं. आयरलैंड ग्रुप बी में श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है जिसे अपने मैच कोलंबो और पल्लेकेले में खेलने हैं. हालांकि, क्रिकेट आयरलैंड ने कहा कि उन्हें 'पक्की गारंटी' मिली है कि उनके वर्ल्ड कप शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा.  क्रिकेट आयरलैंड ने यह भी कहा कि वे अपने सभी वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेलेंगे. क्रिकेट आयरलैंड  के एक अधिकारी ने क्रिकबज को एक बयान में बताया, "हमें पक्की गारंटी मिली है कि हम ओरिजिनल शेड्यूल से नहीं हटेंगे, हम निश्चित रूप से ग्रुप स्टेज श्रीलंका में ही खेलेंगे."

दरअसल, आईसीसी की दो सदस्यीय टीम भारत में सुरक्षा इंतजामात को लेकर बीसीबी को आश्वस्त करने के लिये ढाका में थी.  टीम में इवेंट और कारपोरेट कम्युनिकेशंस महाप्रबंधक गौरव सक्सेना और इंटीग्रिटी ईकाई के महाप्रबंधक एंड्रयू एफग्रेव शामिल हैं. बीसीबी ने ICC प्रतिनिधियों से मिलने के बाद एक बयान में कहा ,‘‘ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पुरूष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर आईसीसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. '' एफग्रेव बैठक में मौजूद थे जबकि सक्सेना बांग्लादेश का वीजा समय पर नहीं मिल पाने के कारण आनलाइन बैठक में शामिल हुए. 

बीसीबी ने कहा ,‘‘ बातचीत के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से उसके मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध दोहराया,  बोर्ड ने बांग्लादेश सरकार की राय और बांग्लादेशी टीम, मीडिया, प्रशंसकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को लेकर चिंता से भी अवगत कराया. ।''

बीसीबी की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट संचालन समिति के अध्यक्ष और निदेशक नजमुल अबेदीन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी मौजूद थे. समझा जाता है कि आईसीसी बांग्लादेश की मांग को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं और पूरे टूर्नामेंट के कार्यक्रम में भारी बदलाव करना होगा. 

(भाषा के इनपुट के साथ)

Ireland, Bangladesh, T20 World Cup 2026, Cricket
