Sarfaraz Khan: सरफराज खान ने दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास, ईरानी कप के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी

कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाने के बाद टीम से रिलीज किए गए सरफराज खान ने इतिहास रच दिया है. सरफराज खान ने ईरानी कप में मुंबई के लिए दोहरा शतक जड़ा है. सरफराज खान ने अपने दोहरे शतक के लिए 253 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 79.1 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए रन बनाए. सरफराज ने प्रसिद्धा की गेंद पर सिंगल लेकर अपना दोहरा शतक पूरा किया है. इसके साथ ही सरफराज खान ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

दरअसल, ईरानी कप के इतिहास में सरफराज खान से पहले कोई भी मुंबई का क्रिकेटर दोहरा शतक नहीं जड़ पाया था. 1960 में ईरानी कप की शुरुआत हुई थी उसके बाद से मुंबई (पहले बम्बई) ने कुल 13 बार खिताब अपने नाम किए हैं. लेकिन इस दौरान कोई भी मुंबई का क्रिकेटर दोहरा शतक नहीं जड़ पाया था. सरफराज ऐसा करने वाले पहले मुंबई के क्रिकेटर हैं.

MEET SARFARAZ KHAN...!!!



- The first Mumbai player to score a double hundred in Irani Cup. 🥶pic.twitter.com/nNTV2UYjOc