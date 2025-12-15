विज्ञापन
IPL Auction 2026: ऑक्शन में किन खिलाड़ियों पर लगेगी सबसे पहले बोली? बैटर से लेकर फास्ट बॉलर तक, देखें किस सेट में कौन

IPL 2026 Auction Set: मगंलवार को होने वाले ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि उलपब्ध स्लॉट 77 है. इस बार मिनी ऑक्शन है और विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के उपलब्ध नहीं होने के कारण कैमरन ग्रीन फायदे की स्थिति में रह सकते हैं.

IPL 2026 Auction Set: किन खिलाड़ियों पर लगेगी सबसे पहले बोली?

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होनी है. यह लगातार तीसरा साल होगा, जब आईपीएल नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी. मगंलवार को होने वाले ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि उलपब्ध स्लॉट 77 है. इस बार मिनी ऑक्शन है और विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के उपलब्ध नहीं होने के कारण कैमरन ग्रीन फायदे की स्थिति में रह सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स तथा चेन्नई सुपरकिंग्स जैसी टीम इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं. वहीं भारतीय टीम से बाहर चल रहे वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन पर भारी-भरकम बोली लग सकती है.

नीलामी में 10 टीम 77 खिलाड़ियों को खरीदने उतरेंगी और सभी टीम के पास मिलाकर 237 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है. मुंबई इंडियन्स की नीलामी में अधिक भूमिका नहीं होगी क्योंकि उसके पास सिर्फ दो करोड़ 75 लाख रुपये उपलब्ध हैं और वह कुछ अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) खिलाड़ियों को उनके आधार मूल्य पर ही खरीद पाएगी. हालांकि, मुंबई का स्क्वाड पूरा है. 

कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे अधिक 64 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है और उसकी नजरें टीम को नए सिरे से तैयार करने पर टिकी होंगी. टीम को 13 खिलाड़ियों को खरीदना है और नीलामी में उसे मुख्य रूप से चुनौती सुपरकिंग्स से मिलने की उम्मीद है जिसके पास 43 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है.

वहीं नीलामी का इतिहास रहा है कि शुरुआती सेटों में ही खिलाड़ियों पर अधिकतम पैसा बरसता है. ऐसे में पहले से लेकर पांचवें सेट तक के खिलाड़ियों पर बोली में अधिक रकम मिल सकती है. नीलामी में सबसे पहले पहले सेट में मौजूद खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इसके बाद विकेटकीपर, ऑल-राउंडर, स्पिनर और तेज गेंदबाजों के सेट होंगे.

पहले सेट में कौन कौन

पहला सेट बल्लेबाजों का है और इसमें डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, डेविड मिलर, सरफराज खान और पृथ्वी शॉ हैं. सरफराज खान और पृथ्वी शॉ का बेस प्राइस 75 लाख है जबकि बाकी खिलाड़ियों का 2 करोड़.

दूसरे सेट के खिलाड़ियों पर बरस सकता है पैसा

दूसरा सेट ऑल-राउंडर का है. इसमें गस एटिंकसन, वानिन्दु हसरंगा, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टोन, वियान मुल्डर और रचिन रवींद्र हैं. दीपक का बेस प्राइस 75 लाख है, जबकि मुल्डर का 1 करोड़. बाकी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ है.

तीसरे सेट में विकेटकीपर पर लगेगी बोली

तीसरा सेट विकेटकीपर का है. इसमें फिन ऐलन, जॉनी बेयरस्टो, केएस भरत, क्विंटन डि कॉक, बेन डकेट, रहमानुल्लाह गुरबाज और जेमी स्मिथ हैं. फिन ऐलन, बेन डकेट और जेमी स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ का है, जबकि डि कॉक और बेयरस्टो का 1 करोड़ का, वहीं गुरबाज का 1.5 करोड़ का जबकि केएस भरत का 75 लाख है. 

किसका है चौथा सेट

चौथा सेट तेज गेंदबाजों का है. इस सेट में गेराल्ड कोएट्जी, आकाश दीप, जैकॉब डफ्फी, फजलहक फारूकी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, शिवम मावी, एनरिक नार्तजे, मथीक्षा पथिराना हैं. गेराल्ड कोएट्जी, जैकॉब डफ्फी, मैट हेनरी, एनरिक नार्तजे और मथीक्षा पथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ है, जबकि आकाश दीप और  फजलहक फारूकी का 1 करोड़, स्पेंसन जॉनसन का 1 करोड़ 75 लाख, और शिवम मावी का 75 लाख है.

पांचवें सेट में है स्पिनर

पांचवें सेट में स्पिनर हैं. इस सेट में रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, अकील होसेन, मुजीब उर रहमान और एम थीकक्षाना हैं. राहुल चाहर को छोड़कर बाकी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ है. राहुल का बेस प्राइस 1 करोड़ है.

