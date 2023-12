IPL Auction 2024: ऑक्शन में 333 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला, जानिए नीलामी से जुड़ी सभी जानकारी

यह भी पढ़ें: 'IND vs SA: अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने

इस ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी कुल 262.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं. जो 77 स्थान उपलब्ध है उनमें से 30 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की फिर से अधिक मांग होगी क्योंकि वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पैट कमिंस, वर्ल्ड कप फाइनल के नायक ट्रेविस हेड, विकेटकीपर जोस इंग्लिश और स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क दो करोड रुपए के बेस प्राइस वर्ग में शामिल हैं.

ऑक्शन की प्रक्रिया क्या होगी

ऑक्शन के तहत खिलाड़ियों को 19 अलग- अलग सेट में बांटा गया है. बल्लेबाज, तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर और स्पिनर, विकेटकीपर , कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों के सेट बनाए गए हैं. पहले कैप्ड और फिर अनकैफ्ड खिलाड़ियों की नीलामी होगी. कुल 23 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है तो 13 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये हैं.

आईपीएल 2025 से पहले होगा मेगा ऑक्शन

यह एक मिनी ऑक्शन है , इस ऑक्शन के बाद आईपीएल 2025 से पहले एक और मेगा ऑक्शन कराई जाएगी. इस बार 10 आईपीएल टीमों ने खिलाड़ियों के एक सेट को बरकरार रखा है और उनका सौदा किया है और वे अपने बचे स्लॉट भरने की कोशिश इस मिनी ऑक्शन में करने वाले हैं. यह ऑक्शन पिछले साल हुई मेगा ऑक्शन से अलग है. इस ऑक्शन में टीम अपने सही संतुलन खोजने और खामियों को दूर करने की कोशिश करते हुए खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश करते हैं.

इस बार ऑक्शन कहां होगा

इस बार आईपीएल का मिनी ऑक्शन दुबई में आयोजित होगा. पहली बार है जब देश के बाहर आईपीएल ऑक्शन को आय़ोजित कराया जा रहा है. 19 दिसंबर को ऑक्शन होगा.

आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए कितने स्लॉट बचे हैं और पर्स में कितने पैसे हैं.

ऑक्शनर कौन है ? (Who is the auctioneer of IPL 2024)

इस बार आईपीएल ऑक्शन में ऑक्शनर की भूमिका मल्लिका सागर निभाने वाली हैं. , जिन्होंने हाल ही में 9 दिसंबर को डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में भी मेजबानी की थी.

आईपीएल ऑक्शन कब शुरू होगा, और किस चैनल पर होगा लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग

खिलाड़ियों की नीलामी दुबई के कोका कोला एरिना में स्थानीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे) से शुरू होगी. इसे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क* पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और JioCinema ऐप पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा. (IPL 2024 auction Live Telecast in India)

आईपीएल ट्रेड विंडो ऑक्शन के बाद फिर से खुलेगा

आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद ट्रेड विंडो को 20 दिसंबर से फिर से खोला जाएगा जो मेगा टूर्नामेंट से एक महीने पहले फरवरी 2024 में बंद होगी. यानी ऑक्शन के बाद ही प्रेंचाइजी खिलाड़ियों की अदला-बदली फरवरी 2024 तक कर पाएंगे. इनपुट भाषा के साथ)