IPL 2026 RCB vs SRH: हैदराबाद के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे RCB के खिलाड़ी?

IPL 2026, RCB Players Wear Black Armbands: रॉयस चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच से आईपीएल के 19वें संस्करण का आगाज हुआ. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी मैदान पर अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरे. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पिछले साल आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी. फ्रेंचाइजी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन ओपनर में काली पट्टी बांधने का फैसला लिया.
आरसीबी के एक बयान में कहा,"रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी परिवार के उन ग्यारह सदस्यों को श्रद्धांजलि देगा जिन्होंने 4 जून को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवा दी." "सम्मान के प्रतीक के रूप में, खिलाड़ी अभ्यास के दौरान 11 नंबर वाली अभ्यास जर्सी पहनेंगे, इसके बाद मैच के दौरान बांह पर काली पट्टी बांधेंगे." बयान में निष्कर्ष निकाला गया,"स्टेडियम में ग्यारह सीटें खाली रहेंगी, जो उन फैंस के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी जिनका अटूट समर्थन हमेशा आरसीबी परिवार का हिस्सा रहेगा." विराट कोहली की आरसीबी ने पिछले साल 18 साल के सूखे को खत्म करते हुए पहली बार टूर्नामेंट का खिताब जीता था.
🚨 Toss 🚨@RCBTweets won the toss and elected to field first.— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2026
