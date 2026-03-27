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IPL 2026: SRH के खिलाफ किन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी RCB? हेड कोच एंडी फ्लावर ने बताया ये स्टार रहेगा बाहर

IPL 2026, RCB vs SRH: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

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IPL 2026: SRH के खिलाफ किन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी RCB? हेड कोच एंडी फ्लावर ने बताया ये स्टार रहेगा बाहर
IPL 2026, RCB Playing XI vs SRH:

IPL 2026, RCB Playing XI vs SRH: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की उपलब्धता पर स्थिति साफ की है. एंडी फ्लावर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज सीज़न के पहले मैच के लिए तैयार नहीं है. सीज़न ओपनर की पूर्व संध्या पर मीडिया से बात करते हुए फ्लॉवर ने कहा कि हेज़लवुड फिट दिख रहे हैं, लेकिन वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे.

एंडी फ्लावर ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा,"हेज़लवुड कल पहुंचे हैं. वह फिट दिख रहे हैं. मैंने उस पर टिप्पणी की थी कि वह उससे भी कम उम्र का दिखता है, जितना मुझे उसके बारे में याद है. इसलिए उसने कुछ अच्छे समय का आनंद लिया है, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से फिट करने के लिए कड़ी मेहनत की है. उसका यहां होना बहुत अच्छा है. हमारे ड्रेसिंग रूम और बैठकों में उनका यहां होना और भी अच्छा है. वह कल के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वह अभी विमान से उतरा है, और हम उसकी फिटनेस पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और उसके आईपीएल में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं."

35 साल के जोश हेज़लवुड ने पिछले साल आरसीबी को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 8.77 की इकॉनमी रेट से 22 विकेट लिए थे और तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. एंडी फ्लावर ने इसके अलावा टीम में भारतीय तेज गेंदबाजों की उपलब्धता के बारे में भी बात की और अभिनंदन सिंह, रसिख दार सलाम और मंगेश यादव की युवा भारतीय तेज गेंदबाजों की तिकड़ी की प्रशंसा की.

भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में बोलते हुए, मुख्य कोच ने कहा,"दुर्भाग्य से इस साल यश (दयाल) हमारे साथ नहीं हैं. इसलिए हमारे पास मंगेश, अभिनंदन और रसिख सभी एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. मैं अभी आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि कल कौन खेल रहा है, लेकिन हम यश दयाल की जगह लेने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश को पाकर खुश हैं."

एंडी फ्लावर ने आगे कहा,"हम अभिनंदन की प्रोग्रेस से खुश हैं. उन्होंने हाल ही में मैचों में बहुत अधिक गेंदबाजी की है, हाल ही में डीवाई पाटिल प्रतियोगिता में खेला और वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया. और मुझे लगता है कि रसिख पिछले साल की तुलना में बेहतर गेंदबाज हैं. जाहिर तौर पर वह खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं. इसलिए हम उन तीन भारतीय सीमरों से खुश हैं."

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

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