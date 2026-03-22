IPL 2026: 'एक पंचिंग बैग है...' LSG मालिक संजीव गोयनका का बड़ा बयान, सीजन से पहले मानी 'गलतियां'

Sanjiv Goenka Big Statement: लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने हाल के आईपीएल सीज़न में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद हुई ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की. लखनऊ शुरुआती दो सीजन प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी, लेकिन फिर उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई. 2025 सीजन में तो टीम सातवें स्थान पर रही थी. गोयनका ने कहा कि वह अतीत में सोशल मीडिया को नहीं समझते थे और यहां तक ​​​​कि दावा किया कि जब भी टीम हारती थी तो वह फैंस के लिए पंचिंग बैग बन जाते थे. उन्होंने टीम बिल्डिंग के मामले में गलतियां स्वीकार की और कहा कि पिछले साल खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके पास टीम नहीं थी. हालांकि, उन्होंने ऋषभ पंत की कप्तानी पर किसी भी तरह के संदेह को सिरे से खारिज कर दिया.

संजीव गोयनका ने स्पोर्ट्स तक से बात करते हुए कहा,"देखिए, कोई भी कप्तान क्या करेगा जब उसके पास अपने चार मुख्य गेंदबाज न हों. आपको यह देखना होगा कि उसके पास क्या है. मुझे निजी तौर पर ऋषभ पर बहुत भरोसा है. मुझे पता है कि आप लोग कहते हैं कि ऋषभ होगा या नहीं. मैं देखता हूं और हंसता हूं. मुझे लगता है कि कुछ सोशल मीडिया साइट्स को व्यूज की जरूरत है. संजीव गोयनका सुविधाजनक पंचिंग बैग बन जाते हैं."

संजीव गोयनका ने आगे कहा,"मुझे कारण नहीं पता. आपकी टीम लोकप्रिय है. देखिए, मैं सोशल मीडिया का 2-5% समझता हूं. मैं 90% नहीं समझता. इसलिए मैं नहीं समझता. मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है. लेकिन संजीव गोयनका एक पंचिंग बैग हैं. यह समय के साथ होता है. मैं अपने विवेक के साथ रहता हूं."

संजीव गोयनका ने अपनी गलतियों पर कहा,"इसलिए जब मैं कोई गलती करता हूं, तो मैं खुले तौर पर स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की है. पिछले साल हमारे पास ट्रॉफी के लिए चुनौती देने के लिए भी टीम नहीं थी. हमारी टीम वहां नहीं थी. बहुत सारी गलतियां थीं. नीलामी में गलतियां. तैयारी में गलतियां. इस साल हमने उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की है. हमें एहसास हुआ है कि एक संतुलित टीम कितना आराम देती है."

लोग कहते हैं कि जोश इंगलिस के लिए 8 करोड़ पागलपन है. अब, क्या आप पथिराना को 18 करोड़ में लेंगे या नॉर्टजे को 2 करोड़ में? इसलिए, नॉर्टजे को 2 पर लेने से मुझे 10 मिनट में इंगलिस के 2 खिलाड़ियों को लेने की क्षमता मिलती है. दोनों के लिए, यह अब तक का सबसे अच्छा सीजन था. मिच मार्श ने पिछले साल 600 रन बनाए थे."

गोयनका ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग उनके लिए एक सीखने वाला अनुभव रहा है और उन्होंने स्वीकार किया कि यह ज्यादातर उनकी गलती के कारण हुआ. उन्होंने यहां तक ​​कहा कि अतीत में उनके कुछ बयानों की गलत व्याख्या की गई और उन्हें बेहतर संवाद करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए थे.

मैच के बाद संजीव गोयनका और केएल राहुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें संजीव को केएल राहुल पर चिल्लाते देखा गया था. पिछले सीजन भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें ऋषभ पंत थे, लेकिन अब गोयनका ने इस पर सफाई दी है. संजीव गोयनका ने कहा,"हां, हमें ट्रोल किया गया है. हमारी प्रबंधन टीम मुझे बताती है. हमेशा नहीं. मेरा मतलब है, यह भी एक सीख है. क्योंकि साफ तौर पर आप कहीं न कहीं गलत हो रहे हैं. आप ठीक से संवाद नहीं कर रहे हैं. कहीं कुछ गलत हो रहा है. क्योंकि लोग, कुछ पेड ट्रोल हैं. लेकिन कुछ असली फैंस भी हैं. तो कहीं न कहीं, हम अपनी बात पर्याप्त प्रभावी ढंग से नहीं रख पाए. कुछ चीजों की गलत व्याख्या की जा सकती है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है. लेकिन मैंने संवाद क्यों नहीं किया? क्या किसी ने मुझे रोका? तो हमें सीखना होगा."

गोयनका ने आगे कहा,"यदि कोई गलती हो, तो खड़ा होना होगा, स्वीकार करना होगा और कहना होगा, क्षमा करें, यह गलती थी. यह फिर से नहीं होगा. यह इतना सरल है. जब तक आप इसे नहीं पहचानेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे और विकसित नहीं होंगे. यह एक व्यक्ति के लिए सच है. यह एक संगठन के लिए सच है. यह एक टीम के लिए सच है. हम सीख रहे हैं. हम क्रिकेट सीख रहे हैं. हम सीख लेंगे. और हम हर दिन सीखेंगे."

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