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IPL 2026: आईपीएल का आगाज आज से..कहां से खरीदें टिकट, जानें कीमत और मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स

complete guide of IPL 2026: 28 मार्च को इसकी शुरुआत होने वाली है. मैच पूरे भारत के अलग-अलग शहरों में होंगे, और हमेशा की तरह, इनका प्रसारण टेलीविज़न और दूसरे OTT प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा.

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IPL 2026: आईपीएल का आगाज आज से..कहां से खरीदें टिकट, जानें कीमत और मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स
RCB vs SRH Tickets

IPL 2026: आईपीएल 2026 का सीज़न आ गया है.  शेड्यूल मार्क कर लिए गए हैं, और जर्सी तैयार हैं. आईपीएल अपने 19वें सीज़न के लिए वापस आ गया है, और  28 मार्च को इसकी शुरुआत होने वाली है. मैच पूरे भारत के अलग-अलग शहरों में होंगे, और हमेशा की तरह, इनका प्रसारण टेलीविज़न और दूसरे OTT प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा. लेकिन स्टेडियम का अनुभव जहां फैन्स अपने टीम को चीयर करते हैं, जब गेंद बाउंड्री पार करती है तो तिरंगे से रंगे चेहरे खुशी से नाच उठते हैं. यह एक यादगार अनुभव होता है. ऐसे में इस बार भी आईपीएल में कुछ ऐसे ही यादगार पल देखने को मिलने वाले हैं. ऐसे में जानते हैं कि आईपीएल में लाइव मैच का लुत्फ आप कैसे उठा सकते हैं. 

IPL 2026 के टिकट कैसे बुक करें
IPL टिकट पाने का सबसे आसान तरीका ऑनलाइन है, टिकट आमतौर पर फ्रेंचाइज़ियों द्वारा अलग-अलग चरणों में जारी किए जाते हैं, और ज़्यादा मांग वाले मैच अक्सर कुछ ही मिनटों में बिक जाते हैं. आप BookMyShow, Paytm Insider, District जैसे अधिकृत प्लेटफ़ॉर्म या IPL और टीमों की आधिकारिक वेबसाइटों के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं. 

कहां खरीदें RCB vs SRH मैच का टिकट
बता दें कि आईपीएल के पहले मैच का टिकट RCB की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर से ही मिलेगी.  RCB ने फ्रॉड के खिलाफ चेतावनी देते हुए जोर दिया है कि सिर्फ shop.royalchallengers.com से खरीदे गए टिकट ही वैलिड होंगे.

कितनी है टिकट की कीमत
आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच के  टिकटों की शुरुआती कीमत 3,750 रुपये रखी गई है. सबसे महंगे टिकट की कीमत 47,000 रुपये है. वहीं, प्लैटिनम लाउंज की कीमत 25,000 से 35,000 के बीच है

IPL 2026 के मैच कहां देखें?
IPL 2026 के लाइव मैच ब्रॉडकास्टिंग राइट्स Star Sports Network के पास हैं. आईपीएल 2026 को Star Sports 1 SD/HD - English, Star Sports 1 Hindi SD/HD, Star Sports 1 Tamil SD/HD, Star Sports 1 Telugu SD/HD, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 2 SD/HD, Star Sports Select 1, और Star Sports Select 2 पर देखा जा सकता है. 

मैचों की Live स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी.

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