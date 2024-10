IPL 2025: "आसानी से 30-35 करोड़ से अधिक मिलेंगे..." हरभजन सिंह ने बताया इस भारतीय खिलाड़ी पर होगी पैसों की बारिश

Harbhajan Singh Big Prediction on Jasprit Bumrah: मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे मंहगे खिलाड़ी हैं. आईपीएल 2024 के लिए दिसंबर 2023 में हुई खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. आईपीएल इतिहास में इससे पहले कोई भी खिलाड़ी इतनी रकम हासिल नहीं कर पाया था. वहीं अब पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर जसप्रीत बुमराह आईपीएल नीलामी में आए तो वह कई नीलामी में 30 करोड़ से अधिक की रकम पाएंगे. बता दें, जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के कोर का हिस्सा हैं, और बीते कुछ सालों ने इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है.

जसप्रीत बुमराह को आसानी से मिलेंगे 30-35 करोड़

साल 2013 में डेब्यू करने के बाद से जसप्रीत बुमराह, मुंबई इंडियंस के लिए मैच विजेता खिलाड़ी रहे हैं. पांच बार की आईपीएल चैंपियंन मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने 133 आईपीएल मैचों में 22.51 की औसत से 165 विकेट लिए हैं. हरभजन सिंह ने बुमराह को लेकर दावा करते हुए सोशल मीडिया साइड एक्स पर लिखा,"अगर जसप्रीत बुमराह ने खुद को नीलामी में रखा तो वह आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले आईपीएल खिलाड़ी होंगे. आप लोग सहमत हैं." हरभजन सिंह ने आगे लिखा,"बातचीत जारी रखने के लिए, मेरे विचार में, बुमराह को हर साल आसानी से 30-35 करोड़ से अधिक मिलेंगे. सभी 10 आईपीएल टीमें उनके लिए बोली लगाएंगी, लड़ेंगी."

Just to continue to conversation in my view Bhumrah will get more then 30 /35 Cr per year Easily . All 10 IPL teams will be bidding / Fighting for him @Jaspritbumrah93 💥 and Captaincy too https://t.co/NDJvWdCkG4