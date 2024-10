IPL 2025: "देखेंगे ऑक्शन में क्या होता है..." क्या चेन्नई सुपर किंग्स जाएंगे ऋषभ पंत? फ्रेंचाइजी ने बताया किन खिलाड़ियों पर हैं नजरें

IPL 2025, Delhi Capitals Retain Rishabh Pant: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट डेडलाइन से पहले जारी करनी होगी. फ्रेंचाइजी टीमें अधिकतम छह खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती हैं, जिसमें पांच कैप्ड (भारतीय और विदेशी) और ज्यादा से ज्यादा दो अनकैप्ड (भारतीय) प्लेयर्स होंगे. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह-मालिक पार्थ जिंदल ने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए हैं जो इस टीम की पहली पसंद होंगे.

पार्थ जिंदल ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स को अब तक टाइटल नहीं मिला है, और वो चाहेंगे कि इस बार टीम ट्रॉफी जीते. पार्थ जिंदल ने ये बातें हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत तो टीम का हिस्सा रहेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है जबकि अन्य खिलाड़ियों में अक्षर पटेल, फ्रेजर मैकगर्क और कुलदीप यादव भी अच्छे खिलाड़ी हैं. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी अभी इस पर चर्चा करेगी और सभी से विचार करने के बाद अपना अंतिम फैसला लेगी.

पार्थ जिंदल ने कहा,"हां जी रिटेन को करना ही पड़ेगा. अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम में, तो अभी नियम आए हुए हैं, तो अभी जीएमआर के साथ बात करके, हमारे जो सौरव गांगुली जी हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, उनसे बात करके, सारे फैसले लेने वाले है. ऋषभ पंत को तो पक्का रखने ही वाले हैं. अक्षर पटेल हैं, बहुत बढ़िया, ट्रिस्टन स्टब्स है, जैक फ्रेजर मैकगर्क है, कुलदीप यादव है, अभिषेक पोरेल है, मुकेश कुमार है,खलील अहमद है, तो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं हमारी टीम में. देखेंगे ऑक्शन में क्या होता है. लेकिन पहले जो नियम है, छह प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, पहले उसका सारा चर्चा होने वाला है. फिर उसके बाद ऑक्शन में जाकर देखेंगे."

