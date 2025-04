IPL 2025: ईडन गार्डन्स में कमेंट्री के लिए हर्षा भोगले को किया गया बैन? कोलकाता के मैच से गायब रहने पर कमेंटेटर ने तोड़ी चुप्पी

Harsha Bhogle banned for commentary at Eden Gardens?: मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि उन्हें बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) की शिकायत के कारण सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल मैच से दूर रखा गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें कोलकाता में केवल दो मैचों के लिए पैनल में शामिल किया गया था, जो खत्म हो चुके हैं.

भोगले ने एक्स पर पोस्ट किया,"इसको लेकर कुछ अनुचित निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि मैं कल के मैच में के लिए कोलकाता में क्यों नहीं था. सीधे शब्दों में कहें तो, यह उन मैचों की सूची में नहीं था जिनमें मुझे कमेंट्री करनी थी."

उन्होंने कहा,"मुझसे पूछने से समस्या का समाधान हो जाता. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही रोस्टर तैयार कर लिया जाता है. मुझे कोलकाता में दो मैचों के लिए चुना गया था. मैं पहले मैच के लिए वहां था और परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण दूसरे मैच के लिए नहीं पहुंच पाया था."

