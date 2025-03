GT vs PBKS Match Highlights: पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हराया, हाईलाइट से जानें पूरे मैच का हाल

Gujarat Titans vs Punjab Kings Match Highlights: कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी के दम पर पंजाब किंग्स ने पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 243 का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर लाए गए विजयकुमार ने अपना इम्पैक्ट दिखाया और अहम समय पर डॉट गेंद फेंककर दवाब बनाया, जिसके चलते पंजाब ने सीजन के अपने पहले मुकाबले में 11 रनों से जीत दर्ज की. पंजाब से मिले 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के लिए साई सुदर्शन (41 गेंदों में 74 रन, पांच चौके, छह छक्के) और जोस बटलर (33 गेंदों में 54 रन, चार चौके और दो छक्के) के अर्द्धशतकों के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए.

पंजाब की जीत के पल

Punjab Kings hold their nerves in the end to clinch a splendid win against Gujarat Titans ❤️



Scorecard ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#TATAIPL | #GTvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/0wy29ODStQ — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

टॉस: गुजरात ने चुनी गेंदबाजी

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल नें पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. गिल ने टॉस के दौरान कहा कि दूसरी पारी के दौरान ओर रहेगी, ऐसे में उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया. श्रेयस अय्यर ने भी माना की वो भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेते.

गिल के पक्ष में गिरा सिक्का

गुजरात के होम ग्राउंड पर श्रेयस अय्यर का तूफान

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स को आईपीएल डेब्यू कर रहे प्रियांश आर्य (23 गेंदों पर 47 रन) ने शुरुआती ओवर से ही आक्रमक शुरुआत दिलाई. आर्य ने पहला ओवर डालने आए सिराज के खिलाफ डीप स्क्वायर लेग पर चौका लगाया और टीम और अपना रनों का खाता खोला. इसके अलगे ओवर में रबाडा की गेंद पर उन्हें जीवनदान मिला. अरशद ने उनका कैच टकाया. आर्या तब 6 रन पर खेल रहे थे.

पंजाब को तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह (5 रन) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद क्रीज पर आए अय्यर. अय्यर ने मैदान पर आते ही दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ चौका लगाने के बाद गेंद को दर्शकों के पास भेजा. दोनों ने शुरुआती ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसके चलते पावर प्ले में पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट पर 73 रन हो गया था.

Announcing their arrival in style! 💪



Priyansh Arya on his #TATAIPL debut and Shreyas Iyer on his #PBKS captaincy debut are off to a strong start 👏



PBKS 73/1 after 6 overs.



Updates ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#GTvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/qjEtI45a3E — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने इसके बाद गेंद राशिद खान को थमाई और उन्होंने आर्या को आउट कर टीम को दूसरी सफलता दिलायी. इसके बाद क्रीज पर आए अजमतउल्ला ओमरजई ने श्रेयस अय्यर के साथ साझेदारी बनाने का प्रयास किया. पंजाब ने 10 ओवर में 2 विकेट खोते हुए 104 रन बना लिए थे. अय्यर और ओमरजई ने मैदान के चारों तरफ रन बटोरे.

लेकिन इसके बाद आए गेंदबाजी को आए साई किशोर ने लगातार गेंदबाजों पर ओमरजई और ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, जिससे 11वें ओवर में पंजाब का स्कोर चार विकेट पर 105 रन हो गया.

साई किशोर को दोहरी सफलता

हालांकि, इन विकेटों का अय्यर की पारी पर कोई असर नहीं पड़ा. उन्होंने 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. स्टोइनिस 15 गेंद में 20 रन बनाकर किशोर का तीसरा शिकार बने.

New Team, Same Consistent Shreyas Iyer 🫡



He gets to his maiden FIFTY in #PBKS colours off just 27 deliveries 🔝👊



PBKS are 139/4 after 14 overs.



Updates ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#GTvPBKS | @PunjabKingsIPL | @ShreyasIyer15 pic.twitter.com/OAqGHfzUMQ — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

पंजाब की आधी टीम 162 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी. आखिरी की 28 गेंद बची थी. अय्यर और शशांक सिंह ने इसके बाद गुजरात के गेंदबाजों की खूब धुनाई की और दोनों ने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी. इन दोनों ने आखिरी की 28 गेंद में 81 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को 240 रन के पार पहुंचा दिया.

अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी

पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों में पांच चौके और 9 छक्कों के दम पर नाबाद 97 रनों की पारी खेली. जबकि शशांक सिंह ने 16 गेंदों पर छह चौके और दो छक्कों के दम पर नाबाद 44 रनों की पारी खेली. वहीं सलामी बल्लेबाज आर्या ने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और दो छक्के लगाए.

गुजरात के लिए साई किशोर रहे सबसे सफल

गुजरात के लिए इस मुकाबले में साई किशोर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 3 विकेट झटके. जबकि राशिद खान ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट, कगिसो रबाडा ने 4 ओवर में 41 रन देते हुए 1 विकेट हासिल किया. सिराज गुजरात के लिए सबसे मंहगे गेंदबाज साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में 54 रन लुटाए और उन्होंने कोई सफलता भी नहीं मिली.

साई किशोर और जोस बटलर का अर्द्धशतक गया नाकाम

पंजाब से मिले 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर चौका जड़ा. जबकि इसके अलगे ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान गिल ने बल्ले से छक्का आया. लेकिन पंजाब को अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में जबरदस्त वापसी करवाई और सिर्फ दो रन दिए. पंजाब शुरुआती तीन ओवर में सिर्फ 17 रन बना पाई थी. लेकिन फिर शुभमन गिल ने अपना गियर बदला.

मैच का चौथा ओवर फेंकने आए अजमतउल्ला ओमरजई पर शुभमन गिल ने कोई रहम नहीं दिखाया और इस ओवर में दो छक्के और एक चौका जड़कर 19 रन बटोरे और दवाब कम किया. गिल का प्रदर्शन अगले ओवर में ही ऐसा रही रहा और उन्होंने मार्को जानेसन के ओवर में दो छक्के लगाए. गिल ने पावरप्ले में इसी आक्रमक अंदाज को जारी रखने का मन बनाया था, लेकिन मैक्सवेल ने उनकी पारी पर विराम लगाया. पावरप्ले में गुजरात ने 1 विकेट खोकर 61 रन बनाए.



Shubman Gill departs after a quickfire cameo!



Glenn Maxwell gives #PBKS their first breakthrough 💪#GT are 61/1 at the end of the powerplay.



Updates ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/ezZDasFKFv — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए जोस बटलर ने साई किशोर के साथ मिलकर मैच का रूख पूरी तरह से बदल दिया. इन दोनों के दूसरे विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की. इस दौरान बटलर ने 20 गेंदों पर 32 रन बनाए तो साई सुदर्शन ने 20 गेंदों पर 49 रन बनाए. 12 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 138/1 था और लग रहा था कि गुजरात को रन चेज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.

साई सुदर्शन और जोस बटलर का आक्रमण

हालांकि, अगले ही ओवर में अर्शदीप ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा और सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करवाया. साई सुदर्शन 41 गेंदों पर पांच चौके और छह छक्कों के दम पर 74 रन बनाकर आउट हुए. सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए शरफेन रदरफोर्ड ने आक्रमक रूख दिखाया और उन्होंने स्टोइनिस के ओवर में दो छक्के और एक चौके के दम पर 17 रन बटोरे.

Sherfane Rutherford injects momentum into #GT's chase 💪 💉



With Jos Buttler also going strong, can GT get there?



They need 75 from 6 overs.



Updates ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#TATAIPL | #GTvPBKS | @gujarat_titans pic.twitter.com/2k4mzdpgL3 — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

लेकिन इसके बाज पंजाब किंग्स के इम्पैक्ट खिलाड़ी विजयकुमार वैश्य ने पूरी तरह से मैच का रूख पटल दिया. उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए.

How crucial was that 17th over from Vijaykumar Vyshak? 🔥



Jos Buttler departs for 5️⃣4️⃣ soon after.

#GT need 45 runs from 12 balls.



Updates ▶ https://t.co/PYWUriwSzY#TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/7qj2QEYXNP — IndianPremierLeague (@IPL) March 25, 2025

इसके अगले ओवर में मार्को जानेसन ने सिर्फ 8 रन खर्चे. 16 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 182/2 था और उन्हें आखिरी की 24 गेंदों में जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी. विजयकुमार ने एक बार फिर सस्ता ओवर फेंका और अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन खर्चे. लगातार तीन सस्ते ओवर का असर दिखा और गुजरात के बल्लेबाजों पर दवाब बना.

18वें ओवर को जोस बटलर ने बड़ा बनाना चाहा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे. बटलर अर्द्धशतक लगाकर लौटे. रदरफोर्ड ने विजयकुमार के तीसरे ओवर में कुछ बड़े शॉट खेले और 18 रन बटोरे, लेकिन यह काफी नहीं था और गुजरात को आखिरी ओवर में जीत के लिए 27 रन चाहिए थे. लेकिन अर्शदीप ने आखिरी के ओवर में पहले राहुल तेवतिया को रन आउट किया और उसके बाद चौथी गेंद पर रदरफोर्ड को आउट कर, टीम की जीत सुनिश्चित कर दी.

आखिरी तक रदरफोर्ड का संघर्ष

पंजाब के गेंदबाजों का प्रदर्शन

पंजाब के लिए सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन देते हुए 2 विकेट झटके, जबकि मार्को जानसेन ने अहम समय पर बटलर का विकेट झटका. जानसेन ने 4 ओवर के कोटो में 44 रन देते हुए 1 विकेट निकाला. जबकि मैक्सवेल ने 2 ओवर में 26 रन देते हुए 1 विकेट झटका. हालांकि, इस मैच में विजयकुमार वैश्य काफी अहम साबित हुए, जिनके दो ओवर मैच के टर्निंग प्वाइंट साबित हुए. विजयकुमार ने 3 ओवर में सिर्फ 38 रन दिए. हालांकि, उन्होंने कोई विकेट नहीं मिला.