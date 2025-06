IPL 2025 Final : बिंदास क्रिकेट, बॉस कौन? डेविड वॉर्नर की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया चैंपियन

IPL 2025 Final Prediction: आईपीएल 2025 का फाइनल आरसीबी और पंजाब किंग्स (RCB vs PBKS, IPL 2025 Final) के बीच होने वाला है. फाइनल मैच से पहले डेविड वॉर्नर ने विजेता टीम को लेकर भविष्यवाणी की है. वॉर्नर ने उस टीम के बारे में बात की है जो इस बार फाइनल जीत सकती है. बता दें कि आज जो भी टीम जीतेगी, आईपीएल को नया चैंपियन मिलेगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फैन ने वॉर्नर ने आईपीएल फाइनल के विजेता को लेकर भविष्यवाणी करने को लेकर सवाल किया, जिसपर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने रिएक्ट करते हुए उस टीम के बारे में बात ही जो इस बार आईपीएल 2025 का खिताब जीत सकती है.

डेविड वॉर्नर ने फैन के सवाल पर बात करते हुए अपनी राय दी और कहा, “मुझे लगता है RCB और जोश हेजलवुड मैन ऑफ द मैच.” बता दें कि आरसीबी चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. बता दें कि आरसीबी की टीम 2009, 2011 और 2016 में फाइनल में पहुंची थी लेकिन एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई थी. वहीं, पंजाब किंग्स दूसरी बार आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंची है.

