IPL 2025: 'सालों में खेली जाने वाली पारी...', सचिन ने बताई अभिषेक की बैटिंग की यूएसपी

Sachin Tednulkar on Abhishek Sahrma: इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को अभिषेक शर्मा की पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाए गए सुनामी शतक के बाद पूरे क्रिकेट जगत पर उनकी पारी का नशा चढ़ा हुआ है. और आखिर चढ़े भी क्यों न? सिर्फ 55 गेंदों पर 14 चौकों और 10 छक्कों से 141 रन की पारी यदा-कदा ही खेली जाती हैं. स्कोर से भी कहीं बड़ा रहा अभिषेक शर्मा का अंदाजा. ठीक ऐसा मानो किसी स्टेज पर कोई बड़ा कलाकार मस्त होकर परफॉर्म कर रहा हो! अभिषेक ने ऐसा सुर छेड़ा कि हर गेंद के साथ पूरा क्रिकेट जगत उनसे सिमटता गया. और जब पारी खत्म हुई, तो हर कोई खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था. अब तमाम पूर्व दिग्गज और पंडित पारी की समीक्षा कर रहे हैं. महान सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही कम शब्दों में अभिषेक की पारी को बहुत ही ऊंचा दर्जा प्रदान कर दिया है.

यह भी पढ़ें:

'सचिन तेंदुलकर के बाद...', प्रियांश आर्य की बल्लेबाजी देख नवजोत सिंह सिद्धू ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

सचिन ने X पर पोस्ट किए मैसेज में लिखा, 'अभिषेक के हाथों की अविश्वसनी स्पीड और जिस तरह से वह गेंद के नीचे आकर इसे बाउंड्री के पार भेजता है, उसे देखना बहुत ही शानदार रहा. यह सालों में खेली जाने वाली पारी है. इसे बरकार रखें.' लीजेंड ने लेफ्टी बल्लेबाज की तारीफी में चंद शब्दों में ही वह सबकुछ कह दिया, जिसके लिए बाकी लोग भारी-भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सचिन ने बहुत ही कम शब्दों में बता दिया है कि अभिषेक के बल्ले की सूनामी चल रही है, तो उसके पीछे तकनीकी कारण क्या है.

ऑरेन्ज ऑर्मी ने भी सचिन का शुक्रिया अदा किया है. अभिषेक ने शतक पूरा करने के बाद अपनी पारी को ऑरेन्ज आर्मी को खास स्टाइल में समर्पित किया था.

फैंस इस पारी से अभिभूत हैं

One for the history books, no doubt.

इसमें दोे राय नहीं कि जब प्रशंसा क्रिकेट के भगवान से आए, तो फिर बाकी तारीफ छोटी ही रहती हैं

Abishek u got the best appreciation from the master 🙏