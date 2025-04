विवियन रिचर्ड्स- सचिन तेंदुलकर नहीं, ट्रेविस हेड ने इस खिलाड़ी को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

Who is greatest of all time in World Cricket: वर्तमान क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले ट्रेविस हेड (Travis Head) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. हेड ने CricketNext के साथ इंटरव्यू में उस खिलाड़ी बारे में बात की है जिसे वो 'ग्रेट्स्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) मानते हैं. ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ने चौंकाते हुए विवियन रिचर्ड्स और सचिन तेंदुलकर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करार नहीं दिया है. हेड की नजर में साउथ अफ्राका के दिग्गज ऑलराउंडर रहे जैक कैलिस (Jacques Kallis) दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी हैं. (Travis Head on greatest of all time in World Cricket)

दरअसल, जैक कैलिस दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं. एक बल्लेबाज के अलावा कैलिस ने अपनी गेंदबाजी से भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं. कुछ दिन पहले रिकी पोंटिंग ने भी कैलिस को ग्रेटस्ट ऑफ ऑल टाइम करार दिया था. अब ट्रेविस हेड ने भी माना है कि जैक कैलिस विश्व क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं.

Photo Credit: Social media

दरअसल, जैक कैलिस ने टेस्ट और वनडे में एक जैसा परफॉर्म किया है. कैलिस ने टेस्ट में 116 मैच खेलकर कुल 13289 रन बनाए हैं जिसमें 45 शतक और 58 अर्धशतक शामिल रहे हैं. वहीं, टेस्ट में कैलिस के नाम 292 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा वनडे में कैलिस ने 328 मैच खेलकर कुल 11579 रन बनाए थे जिसमें 17 शतक और 86 अर्धशतक शामिल है. वहीं, वनडे में साउथ अफ्रीकी पूर्व ऑल राउंडर ने 273 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था. जैक कैलिस के रिकॉर्ड ही उन्हें दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बनाता है.

दूसरी ओर बात करें ट्रेविस हेड की तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि उनका सपना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने में सफल हो. हेड ने जसप्रीत बुमराह को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया है. वर्तमान में ट्रेविस हेड आईपीएल खेल रहे हैं. आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है. हेड का बल्ला भी अभी आईपीएल में शांत है.