IPL 2024 Final: कोलकाता बनी चैंपियन तो 'गुरू' गंभीर की इस रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हुए श्रेयस अय्यर, 17 साल में सिर्फ चार ही कर पाए हैं ऐसा

Shreyas Iyer fifth Indian Captain to Win IPL Trophy: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुए आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से रौंदते हुए तीसरी बार लीग का खिताब अपने नाम किया. कोलकाता ने साल 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की अगुवाई में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी. वहीं टीम ने इस साल श्रेयस अय्यर की अगुवाई में यह खिताब जीता है. कोलकाता नाइट राइडर्स के चैंपियन बनते ही श्रेयस अय्यर एक खास क्लब में भी शामिल हो गए. दरअसल, श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान आईपीएल का खिताब जीतने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी हैं. उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या यह कारनाम कर चुके हैं.

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने पांच बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है. जबकि रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने में सफल हुई हैं. वहीं गौतम गंभीर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार आईपीएल खिताब जीता था. जबकि गुजरात टाइटंस ने हार्दिक की अगुवाई में आईपीएल खिताब जीता था. वहीं श्रेयस अय्यर अब इस क्लब में शामिल हो गए हैं.

Shreyas Iyer becomes the 5th Indian Captain to win an IPL Trophy after Dhoni, Rohit, Gambhir, Hardik. 🌟



