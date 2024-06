''जब पाकिस्तान..." बॉल टैंम्परिंग के बाद इंजमाम उल हक ने लगाया एक और आरोप, विश्व क्रिकेट में मचा बवाल, VIDEO

Inzamam ul Haq Attacks BCCI: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने एक बार फिर भारतीय टीम को अपना निशाना बनाया है. यही नहीं उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के कार्यक्रम की भी आलोचना की है. उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कभी भी भारत की तरह सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबलों में लाभ नहीं मिला है.

पूर्व क्रिकेटर ने पाकिस्तान के चैनल 24 न्यूज एचडी के एक शो हंगामा में बातचीत के दौरान कहा, ''आप दोनों सेमीफाइनल को देखें. सिर्फ भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने ग्रुप में सभी मैच जीते हैं और अगर मैच रद्द होता है तो वे फाइनल में आसानी से पहुंच जाएंगे.''

“India and England k match main reserve day nahi Kuin Kay India k India top of table to wo final main chala jayega”



“Asia cup main jab PAK strong postion main the tau Sirf Aik match k liye reserve day a gaya tha”



“Big3 nahi bas Big1 ha”



- @Inzamam08



