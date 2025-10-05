विज्ञापन
IndW vs PakW: भारत-पाकिस्तान मुकाबले में टॉस पर मचा बवाल, मैच रेफरी की यह कैसी गलती, सोशल मीडिया उड़ा रहा मजाक

India Women vs Pakistan Women, 6th Match: फैंस हैरानी जता रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मंच पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है

  • भारत और पाकिस्तान के वीमेंस विश्व कप मैच में टॉस के दौरान मैच रेफरी ने गलत फैसला दिया था
  • भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सिक्का उछाला और पाकिस्तान कप्तान ने टेल्स की आवाज लगाई थी
  • सिक्का गिरने पर हेड आया लेकिन रेफरी ने पाकिस्तान कप्तान की ओर इशारा कर हेड घोषित किया था
खेले जा रहे वीमेंस विश्व कप (Womens World Cup) में रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच से पहले हुए टॉस को लेकर खासा बवाल खड़ा हो गया है. हालांकि, टॉस के समय तो बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जैसे-जैसे इसके विजुअल सोशल मीडिया पर आए, तो फैंस हैरान रह गए. फैंस और पंडित चर्चा कर रहे थे कि आखिर ICC के मैच रेफरी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है या कहीं यह कोई और गड़बड़ है. कुल मिलाकर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. 

ऐसी स्थिति हुई टॉस के समय

दरअसल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने सिक्का उछाला, तो पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना ने 'टेल्स' की आवाज लगाई. लेकिन जब सिक्का जमीं पर गिरा, तो मैच रेफरी ने 'इट इज हेड' की बात कहते हुए पाकिस्तान कप्तान की ओर इशारा कर दिया. सवाल यह है कि फातिमा ने तो टेल्स की आवाज लगाई थी और आया हेड. ऐसे में तो फैसला भारतीय कप्तान को लेना चाहिए था? कुल मिलाकर यह मैच रेफरी की तरफ से बड़ी गलती नजर आ रही है. अब देखने की बात यह होगी कि ICC इस विवाद पर क्या सफाई देती है? बहरहाल, सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़े हुए है. 

यह  विजुअल और आवाज बताने के लिए काफी है कि बड़ी गलती हुई. अब आईसीसी इसे कैसे लेगा, यह देखने की बात होगी

फैंस सवाल कर रहे हैं. आईसीसी को जवाब देना ही होगा

देखिए AI प्लेटफऑर्म क्या कह रहा है

पूरी स्टोरी पढ़ें

