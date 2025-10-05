विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs PAKW: पाकिस्तान की फिर हार, लगातार चौथे रविवार... पुरुषों के बाद अब महिला खिलाड़ियों ने WC में लहराया परचम

India Women vs Pakistan Women, 6th Match: भारत ने पाकिस्तान से न्योता पाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाए थे

Read Time: 3 mins
Share
INDW vs PAKW: पाकिस्तान की फिर हार, लगातार चौथे रविवार... पुरुषों के बाद अब महिला खिलाड़ियों ने WC में लहराया परचम
ICC Womens World Cup 2025: पाकिस्तान का विकेट गिरने के बाद जश्न मनातीं भारतीय महिलाएं

India women beats Pakistan women: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 में रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिलाओं ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 88 रनों के विशाल अंतर से हराकर मेगा इवेंट में दूसरी जीत दर्ज की. पुरुषों की टीम को मिलाते हुए यह पिछले लगातार चार रविवार को पाकिस्तान को चौथी पर भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने पड़ी है. पिछले दिनों खत्म हुए एशिया कप में भी टीम सूर्यकुमार यादव ने तीन बार पाकिस्तान को बुरी तरह धोया था. जीत के लिए 248 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत की टांय-टांय फिस्स हो गई और उसके दोनों ही ओपनर मुनीबा अली (2) और सदफ शम्स (6) दोनों ही दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके. पाकिस्तान की शुरुआत बिगड़ी तो एक छोर पर नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. एक छोर पर सिदरा अमीन (81) ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली. और पूरी पाकिस्तान टीम 43 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई. भारत के लिए क्रांति गौड और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन, तो स्नेह राणा ने दो विकेट लिए. इस जीत के बाद भारत 2 मैचों में दो जीत के साथ ही 4 प्वाइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पायदान पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे नंबर पर है.

लय हासिल करने के लिए भारत ने किया संघर्ष

भारत अपनी पारी के दौरान लय हासिल करने के लिए संघर्ष करता रहा क्योंकि उसकी सभी बल्लेबाज़ अच्छी शुरुआत के बाद नाकाम रहीं, जिनमें सलामी बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना (23 रन) और प्रतीक रावल (31 रन) भी शामिल थीं, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी.

लगातार अंतराल पर गिरे विकेट

कप्तान हरमनप्रीत कौर के 19 रन पर आउट होने के बाद, हरलीन देओल (46 रन) और जेमिमा रोड्रिग्स (32 रन) ने चौथे विकेट के लिए 45 रन जोड़े और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (25) और स्नेह राणा (20) ने छठे विकेट के लिए 42 रन जोड़े, लेकिन अंत में ऋचा की 20 गेंदों में खेली गई 35 रनों की पारी ने भारत को अच्छी गति दी. पाकिस्तानी गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 4 विकेट डायना बैग ने चटकाए उसके बाद सादिया इक़बाल और कप्तान फातिमा सना ने 2 - 2 विकेट और रामीन शमीम के साथ निश्रा संधू के खाते में 1 - 1 विकेट आये.

इतिहास में पाकिस्तान ने पहली बार किया ऐसा

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी महिला टीम ने पहली बार किसी वनडे मुकाबले में भारत को ऑलआउट किया. इसमें पेसर डायना बेग का योगदान बहुत ही अहम रहा, जिन्होंने 10 ओवरों में 69 रन देकर 4 विकेट लिए. यह विश्व कप में किसी पाकिस्तानी पेसर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वहीं, भारत के लिए भी यह पहला मौका रहा, जब उसने वनडे में बिना एक भी अर्द्धशतक के बिना वनडे में अपना सबसे बड़ा  स्कोर खड़ा किया. भारत ने कोटे में सभी विकेट खोकर 247 रन बनाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur Bhullar, Richa Manabendra Ghosh, India Women, Pakistan, India Women Vs Pakistan Women 10/05/2025 Inwpkw10052025262191, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com