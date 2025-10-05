INDW vs PAKW: पाकिस्तान अटैक ने सामने ला दी टीम हरमनप्रीत की यह बड़ी खामी, इस एरिया पर भी करना होगा बल्लेबाजों को काम

- भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए वुमेंस विश्व कप मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए
- भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 173 गेंदें डॉट बॉल खेलीं, जो इस विश्व कप में सबसे खराब प्रदर्शन माना गया
- जनवरी 2023 के बाद यह दूसरी बार है जब भारत ने इतने अधिक डॉट बॉल खेलकर अपनी कमजोरी दिखाई
India women vs Pakistan women: खेले जा रहे वीमेंस विश्व कप में रविवार को खेले गए मुकाबले में भारत का पाकिस्तान से न ही कागज पर कोई मुकाबला था. और न ही मैदान पर. इस मैच से पहले तक टूर्नामेंट के इतिहास में भारतीय महिलाओं ने खेले 11 मुकाबलों में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ किया. और रविवार को कोलंबो को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टीम हरमनप्रीत पड़ोसी के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 का स्कोर खड़ा करने में जरूर सफल रही, लेकिन पाकिस्तानी अटैक ने भारतीय बैटिंग की उस बड़ी खामी को सामने ला दिया, जिस पर उसे जल्द से जल्द काम करना होगा.
ये डॉट बॉल परेशान करती हैं !
भारत की बल्लेबाजी के दौरान 173 बॉल डॉट बॉल (खाली) रहीं. यानी करीब 28 ओवर ऐसे रहे, जिनमें भारतीय बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं बनाया. यह इस विश्व कप में डॉट बॉल खेलने का सबसे खराब प्रदर्शन है. वहीं, साल 2023 जनवरी के बाद से 34 वनडों में भारत का ऐसा दूसरा प्रदर्शन है, जब उसने सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलीं. तब उसने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 181 डॉट बॉल खेली थीं. यह प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि भारतीय बल्लेबाजों को अपने खेल पर खासा काम करना होगा.
सात की सात बल्लेबाजों के साथ यह हाल
एक और बड़ी खामी बल्लेबाजों का पिच पर जमकर आउट होना रहा. ओपनर प्रतिका रावल (31), स्मृति मंधाना (23), हर्लीन देओल (46), जेमिमाह रॉड्रिगेज (32), दीप्ति शर्मा (25), स्नेह राणा (20) और फिर रिचा घोष (35) को मिलाकर सात बल्लेबाज ऐसी रहीं, जिन्होंने पिच पर जमने के लिए अच्छा समय और गेंद लीं, लेकिन ये सातों की सातों अपने स्कोर को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सकीं. एक भी अर्द्धशतक भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से नहीं निकल सका.
