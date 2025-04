'कीमत चुकानी होगी...'. पहलगाम आतंकी हमले पर गौतम गंभीर समेत भारतीय क्रिकेटर हुए भावुक

Jammu and Kashmir Pahalgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर क्रिकेटर भी निराश हैं, भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया है, गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "मृतकों के परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. भारत हमला करेगा."

Praying for the families of the deceased. Those responsible for this will pay. India will strike. #Pahalgam — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 22, 2025

गंभीर के अलावा शुभमन गिल ने भी इस घटना को लेकर बयान दिया है और अपनी नाराजगी जताई है. गिल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "पहलगाम में हुए हमले के बारे में सुनकर दिल टूट गया. मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. इस तरह की हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है."

Heartbreaking to hear about the attack in Pahalgam. My prayers are with the victims and their families. Violence like this has no place in our country. — Shubman Gill (@ShubmanGill) April 22, 2025

Deeply pained to hear of the reprehensible terrorist attack on innocent tourists in #Pahalgam .

My heart goes out to those who have lost their loved ones. Prayers for the injured 🙏🏼 — Virrender Sehwag (@virendersehwag) April 22, 2025



भारत के पूर्व बल्लेबाज सहवाग ने पोस्ट शेयर कर लिखा, "पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए निंदनीय आतंकवादी हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं."

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे युवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी भावनाएं व्यक्त की है. युवी ने लिखा, "पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले से बहुत दुखी हूं। पीड़ितों और उनके परिवारों की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं. आइए हम उम्मीद और मानवता में एकजुट रहें."