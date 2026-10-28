IND vs ZIM 3rd ODI: सिर्फ 26 गेंदों में फिफ्टी... शेफाली के नाम बड़ा रिकॉर्ड, भारत ने 17 ओवर में जीता मैच

बुधवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में शैफाली वर्मा ने 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर भारतीय महिला बल्लेबाज़ों द्वारा लगाई गई दूसरी सबसे तेज वनडे फिफ्टी की बराबरी कर ली. शैफाली और प्रतिका रावल की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली.

132 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 17 ओवरों में 133/2 रन बना लिए. शैफाली 26 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि प्रतिका 59 रन बनाकर नाबाद रहीं. इस आसान जीत के साथ भारत ने मेहमान टीम (ज़िम्बाब्वे) का सूपड़ा साफ कर दिया.

शैफाली के नाम दूसरी सबसे तेज फिफ्टी

शैफाली की यह फिफ्टी सिर्फ 26 गेंदों में आई, जो वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय महिला द्वारा लगाई गई दूसरी सबसे तेज़ फिफ्टी है. उन्होंने 2022 में क्वीन्सटाउन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ऋचा घोष द्वारा लगाई गई फिफ्टी की बराबरी की. सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम है, जिन्होंने 2025 में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

22 वर्षीय शैफाली ने इसी सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 29 गेंदों में अपना पिछला सर्वश्रेष्ठ अर्धशतक बनाया था, जिसे उन्होंने इस मैच में और बेहतर कर दिया. भारत की पारी की शुरुआत खराब रही, जब ओपनर यास्तिका भाटिया दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं. इसके बाद प्रतिका और हरलीन देओल ने पारी को संभाला, लेकिन हरलीन 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गईं.

शैफाली और प्रतिका ने संभाला मोर्चा

इसके बाद शैफाली और प्रतिका ने मोर्चा संभाला. दोनों ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए मैच पर पूरी पकड़ बना ली, जिससे ज़िम्बाब्वे को शुरुआती विकेट का कोई फायदा नहीं मिल सका. प्रतिका ने संयम के साथ अर्धशतक पूरा किया और शैफाली के साथ मिलकर भारत को शानदार जीत दिलाई. प्रतिका की नाबाद 59 रनों की पारी ने इस सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन को जारी रखा, जबकि शेफाली की तेज-तर्रार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 33 ओवर शेष रहते ही जीत पक्की कर ली.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 39.5 ओवर में 131 रन पर सिमट गई. भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर विकेट लिए और जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों को कोई बड़ी साझेदारी नहीं करने दी. इस दौरान वैष्णवी शर्मा ने अपने वनडे करियर में पहली बार एक पारी में 5 विकेट लिए. वैष्णवी ने 39 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि सायली सतघरे (11 रन देकर 2 विकेट) और क्रांति गौड़ (23 रन देकर 2 विकेट) ने भी 2-2 विकेट चटकाए, जिससे जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह ढह गई.

भारत का दौरा सफल

जिम्बाब्वे के लिए मोडेस्टर मुपाचिकवा ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, जबकि जोसेफिन नकोमो ने 35 और चिएदजा धुरुुरु ने 20 रन का योगदान दिया. पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवाने के बाद मेहमान टीम संभल नहीं पाई और एक निराशाजनक स्कोर पर पूरी टीम आउट हो गई. इस जीत के साथ भारत का यह दौरा सफल रहा. भारत ने इससे पहले T20I सीरीज भी जीती थी और 50 ओवर के फॉर्मेट में भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा. जिम्बाब्वे इस दौरे पर किसी भी फॉर्मेट में जीत हासिल नहीं कर सका.