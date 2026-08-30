India vs Thailand LIVE Score Updates, Women's Asia Cup 2026: थाईलैंड के खिलाफ महिला एशिया कप में अपने शुरुआती मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा है, जो 19 के स्कोर पर रन आउट हुई हैं. इससे पहले, थाईलैंड की कार्यवाहक कप्तान थिपचा पुट्टावोंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनकी नियमित कप्तान नन्नापत कोंचारोएनकाई चोट के कारण टीम में नहीं हैं. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी, जबकि उनकी निरंतरता और फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं.
India vs Thailand Live Score: भारत की नजर 200 के स्कोर पर
भारत की नजर 200 के स्कोर पर है. अब 9 ओवर बाकी हैं और भारत का स्कोर 100 पार है. फिलहाल क्रीज पर हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा हैं. यह मुश्किल नहीं होने वाला है. लेकिन याद रखिए थिपाचा पुत्थावोंग के अभी दो ओवर बाकी हैं और वो महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज है. उन पर टीम इंडिया को रोकना का जिम्मा होगा.
11.0 ओवर: भारत 107/2
India vs Thailand Live Score: भारत को दूसरा झटका
भारत को दूसरा झटका लगा. सुलेपॉर्न लाओमी ने प्रतिका रावल को बोल्ड किया. भारत के लिए डेब्यू करने वाली खिलाड़ी एक छोटी लेकिन अच्छी पारी खेलकर आउट हो गईं. सुलेपॉर्न लाओमी ने गेंद स्टंप्स पर रखी और वह नीची रही. प्रतिका रावल ऑफ साइड की तरफ खेलने के लिए पीछे हटीं, लेकिन चूक गईं. गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर स्टंप्स से जा टकराई.
9.0 ओवर: भारत 91/2
India vs Thailand Live Score: शेफाली का अर्धशतक
शेफाली वर्मा का अर्धशतक हुआ. यह उनका 19वां टी20 अंतरराष्ट्रीय पचासा है. 26 गेंदों में आई यह फिफ्टी. शेफाली आक्रमक खेल रही हैं और उन्हें रोकना का थाईलैंड के गेंदबाजों के पास कोई प्लान नहीं दिख रहा है.
India vs Thailand Live Score: टीम इंडिया का मेगा रिकॉर्ड
भारतीय टीम अब महिला टी20 एशिया कप में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीम बन गई है. इससे पहले का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के ही नाम था, जब उसने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 59 रन बटोरे थे.
महिला T20 एशिया कप में 1-6 ओवरों में सबसे ज़्यादा स्कोर
- 65/1 - IND-W बनाम THA-W, दुबई, 2026
- 59/0 - IND-W बनाम BAN-W, सिलहट, 2022
- 58/1 - SL-W बनाम UAE-W, दुबई, 2026
- 57/0 - IND-W बनाम PAK-W, दाम्बुला, 2024
- 56/3 - IND-W बनाम UAE-W, दाम्बुला, 2024
India vs Thailand Live Score: पहला पावरप्ले पूरा
चलिए पावरप्ले पूरा हुआ. भारत ने 65 रन बटोरे हैं. शेफाली वर्मा अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं. भारत का रन रेट 10 से अधिक का है. टीम इंडिया की नजर कम से कम 200 का स्कोर करने पर होगी.
6.0 ओवर: भारत 65/1
India vs Thailand Live Score: भारत को पहला झटका
स्मृति मंधाना रन आउट. एक पल रुकिए, नॉन-स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट हुआ है. स्मृति मंधाना बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रहीं और पहले ही वापस जाने लगी हैं. मंधाना ने थोड़ी सुस्ती दिखाई? स्टंप्स पर धीमी गेंद, और शेफाली वर्मा ने इसे मिड-विकेट की तरफ खेला, दोनों बल्लेबाज़ दो रन लेने की कोशिश कर रहे थे. मंधाना ने काफी इरादा नहीं दिखाया, इसे थोड़ा हल्के में लिया, और फ़ील्डर ने स्टंप्स के बेस पर शानदार डायरेक्ट हिट किया. मंधाना को वापस जाना होगा. स्मृति मंधाना 19 के स्कोर पर पवेलियन लौंटी.
India vs Thailand Live Score: भारत की दमदार शुरूआत
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई है. अभी सिर्फ दो ओवर हुए हैं और दोनों बल्लेबाजों ने बाउंड्री की बरसात करते हुए 26 रन बटोर लिए हैं. पिच पर बैटिंग आसान है. थाईलैंड के गेंदबाजों के सामने भारत को रनों का अंबार लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है.
2.0 ओवर: भारत 26/0
India vs Thailand Live Score: टॉस के दौरान हरमन ने क्या कहा
हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौकान कहा,"हमने भी पहले बॉलिंग करने के बारे में सोचा था, लेकिन पहले बैटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है. आज प्रतिका अपना डेब्यू कर रही हैं क्योंकि जेमी टीम में नहीं हैं. हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं. हमने आक्रामक खेल दिखाने के बारे में बात की है और यह टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अहम है."
India vs Thailand Live Score: थाईलैंड ने जीता टॉस
नन्नापत कोंचारोएनकाई के चोटिल होने के कारण थिपचा पुट्टावोंग थाईलैंड की स्टैंड-इन कप्तान बनी हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है. थिपाचा पुत्थावोंग का मानना है कि वह भारत को 120-130 के स्कोप पर रोकने की होगी.
India vs Thailand Live Score: प्रतिका का डेब्यू
प्रतिका रावल, जो चोटिल जेमिमा की रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आई हैं, उन्हें डेब्यू कैप सौंपी गई है.
India vs Thailand Live Score: ऐसा है रिकॉर्ड
दोनों टीमें T20I में तीन बार आमने-सामने आ चुकी हैं, और तीनों ही बार थाईलैंड को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है.
India vs Thailand Live Score: भारत शुरू करेगा अभियान
नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारत आज अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा. टीम इंडिया की नजरें रिकॉर्ड आठवें खिताब पर होगी. थाईलैंड ने शुक्रवार को टूर्नामेंट का पहला मैच खेला था, जिसमें उन्होंने हांगकांग, चीन के खिलाफ़ रोमांचक मुकाबले में मुश्किल से जीत हासिल की थी. कप्तान नारुमोल चाईवाई ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को 120 रन तक पहुंचाया, और फिर उनकी टीम के गेंदबाज़ों ने दबाव में भी अच्छा खेल दिखाते हुए हांगकांग, चीन को लक्ष्य से छह रन पीछे रोक दिया.