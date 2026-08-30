India vs Thailand LIVE Score Updates, Women's Asia Cup 2026: थाईलैंड के खिलाफ महिला एशिया कप में अपने शुरुआती मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को स्मृति मंधाना के रूप में पहला झटका लगा है, जो 19 के स्कोर पर रन आउट हुई हैं. इससे पहले, थाईलैंड की कार्यवाहक कप्तान थिपचा पुट्टावोंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनकी नियमित कप्तान नन्नापत कोंचारोएनकाई चोट के कारण टीम में नहीं हैं. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगी, जबकि उनकी निरंतरता और फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं.

