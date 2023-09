IND vs SL Live Streaming: कब और कहां देख सकते हैं भारत बनाम श्रीलंका के बीच सुपर 4 मुकाबला बिल्कुल फ्री? यहां जाने पूरी डिटेल

IND vs SL Asia Cup 2023 Super Four

IND vs SL Asia Cup Super Four: पाकिस्तान को 228 रनों से करारी शिकस्त देने के ठीक एक दिन बाद, भारत एशिया कप सुपर 4 के अपने दूसरे मैच में आज श्रीलंका से भिड़ेगा. भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) मुकाबला रविवार को समाप्त होनी थी, लेकिन बारिश के कारण प्रतियोगिता के लिए एक आरक्षित दिन जोड़ना पड़ा. फिर सोमवार को वापस वहीं से मुकाबला खेला गया. पाक के खिलाफ विराट कोहली, केएल राहुल और कुलदीप यादव का प्रदर्शन था जिसने भारत को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों पर शानदार जीत हासिल करने में मदद की और, पाकिस्तान के साथ मुकाबला खत्म से 24 घंटे से भी कम समय में, भारत का मुकाबला श्रीलंका (IND vs SL Asia Cup Super Four) से होगा. श्रीलंका ने अपने पहले सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को हराकर पहले ही जीत हासिल कर ली है. 'घरेलू' टीम होने के नाते, श्रीलंका, रोहित शर्मा की टीम से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होंगे, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने पिछले साल इसी तरह की बाधाओं को पार करके एशिया कप जीता था.