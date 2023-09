IND vs PAK; Asia Cup 2023: करारी हार के बाद पाक कप्तान बाबर आज़म का बड़ा बयान, "उम्मीद के मुताबिक..."

Babar Azam on Lose vs Team India Asia Cup super Four

Babar Azam After Lose vs India; Asia Cup Super Four: भारत ने वर्षा से प्रभावित एशिया कप के सुपर चार (Asia Cup Super Four) मुकाबले में सोमवार को यहां पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया. भारत के 357 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप (Kuldeep Yadav Five Wicket Hall) (25 रन पर पांच विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने 32 ओवर में 128 रन पर ढेर हो गई. भारत के लिए कोहली (Virat Kohli Century vs Pak) ने अपने 47वें शतक के दौरान 94 गेंद में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 122 रन बनाए. उन्होंने चार महीने से अधिक समय बाद पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला खेल रहे राहुल (KL Rahul Century vs Pak) (नाबाद 111 रन, 106 गेंद, 12 चौके, दो छक्के) के साथ तीसरे विकेट के लिए 233 रन की अटूट साझेदारी भी की जिससे भारत ने दो विकेट पर 356 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सर्वोच्च स्कोर की बराबरी की.