IND vs SA Final: सचिन-रोहित के साथ भारतीय महिला टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे ये दिग्गज

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्‍कोर खड़ा किया है. भारत ने पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 299 रनों का लक्ष्‍य दिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट के दिग्‍गज पहुंचे. इस दौरान आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के साथ ही क्रिकेट के दिग्‍गज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा भी नजर आए. साथ ही मशहूर गायिका सुनिधी चौहान भी क्रिकेट का यह महामुकाबला देखने के लिए पहुंची.

