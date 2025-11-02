विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA Final: सचिन-रोहित के साथ भारतीय महिला टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे ये दिग्गज

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए कई दिग्‍गज पहुंचे.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA Final: सचिन-रोहित के साथ भारतीय महिला टीम की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे ये दिग्गज
  • भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 299 रनों का लक्ष्य दिया है.
  • नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच के दौरान क्रिकेट के दिग्गज और मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं.
  • आईसीसी चेयरमैन जय शाह, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्‍कोर खड़ा किया है. भारत ने पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 299 रनों का लक्ष्‍य दिया है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इस मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट के दिग्‍गज पहुंचे. इस दौरान आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के साथ ही क्रिकेट के दिग्‍गज सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा भी नजर आए. साथ ही मशहूर गायिका सुनिधी चौहान भी क्रिकेट का यह महामुकाबला देखने के लिए पहुंची.

Latest and Breaking News on NDTV

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल एकदिवसीय क्रिकेट मैच से पहले क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान नजर आए. 

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं यह मुकाबला देखने के लिए रोहित शर्मा अपनी पत्‍नी रितिका के साथ पहुंचे. 

Latest and Breaking News on NDTV

स्‍टेडियम में जय शाह को क्रिकेट मैच देखते नजर आए. उनके साथ सचिन तेंदुलकर बैठे दिखे. तस्‍वीर में नजर आता है कि जय शाह ने सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ रखा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर फाइनल मुकाबले से पहले मैदान में दिखे. 

Latest and Breaking News on NDTV

सचिन के साथ एक तस्‍वीर में मशहूर गायिका सुनिधि चौहान भी नजर आईं. 

Latest and Breaking News on NDTV



सचिन के साथ आई तस्‍वीर को देखने से लग रहा है कि क्रिकेट के दिग्‍गज सचिन तेंदुलकर, सुनिधि चौहान को कुछ बता रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women Vs South Africa Women 11/02/2025 Inwsaw11022025262216, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now