IND vs SA: रवि शास्त्री ने पहले टी-20 के लिए चुनी भारतीय XI, चौंकाते हुए इन खिलाड़ियों को नहीं दी जगह

रवि शास्त्री ने चुनी भारतीय प्लेइंग इलेवन

खास बातें रवि शास्त्री ने पहले टी-20 के लिए चुनी भारतीय प्लेइंग इलेवन

उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह में से किसी एक को चुनने की वकालत की

वेंकटेश अय्यर औऱ दिनेश कार्तिक नहीं बने रवि शास्त्री की पसंद

Ravi Shastri picks India's best XI for the first T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी-20 (India vs South Africa 1st T20I) मैच 9 जून को दिल्ली के दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टी-20 सीरीज में कई भारतीय दिग्गजों को आराम दिया गया है. ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर में भारतीय प्लेइंग इलेवन क्या होगा. अब भारत के पूर्व कोच रवि शस्त्री (Ravi Shastri) ने भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर बात की है. स्टार स्पोर्ट्स के शो गेम प्लान पर शास्त्री ने भारत की प्लेइंग इलेवन पर बात की है.