IND vs SA: दूसरे वनडे में विराट-रोहित पर रहेगी नजर, इनसे होगी कड़ी टक्कर, टीम इंडिया की नजर सीरीज कब्जे पर

IND vs SA 2nd ODI Head to Head Records: बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. रोहित शर्मा ने अर्धशतक और विराट कोहली ने शतक के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के पहले मैच में दोनों ने एक और यादगार पार्टनरशिप करके मौके का फायदा उठाया, जिससे दर्शक बहुत खुश हुए. होस्ट टीम ने रांची में हुए रोमांचक पहले ODI में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब भारत की नजर दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगा.

दूसरे वनडे मुकाबले में इनके बीच रहेगी कड़ी टक्कर

रोहित शर्मा बनाम मार्को जेनसेन

रायपुर में रोहित शर्मा ने अब तक सिर्फ एक ODI खेला है, जिसमें उन्होंने अर्धशतक जड़ा और उनका स्ट्राइक रेट 102.0 रहा. रोहित शर्मा का सामना ऑलराउंडर मार्को जेनसेन से कई बार हुआ है. मार्को जानसन के सामने रोहित का रिकॉर्ड मध्यम रहा है2 पारियों में 21 गेंदों पर 26 रन और 1 बार विकेट गंवाया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 123.81 रहा है.

विराट कोहली बनाम केशव महाराज - नांद्रे बर्गर

विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI रिकॉर्ड बेहद शानदार है. 30 मुकाबलों में उन्होंने 68.3 की बेहतरीन औसत से 1,639 रन बनाए हैं. उनके नाम छह शतक, आठ अर्द्धशतक और नाबाद 160 रन की सर्वोच्च पारी शामिल है.

केशव महाराज ने कोहली के सामने 4 पारियों में गेंदबाज़ी की है, जिसमें उन्होंने 89 गेंदों पर 52 रन दिए और उन्हें दो बार आउट किया. इस दौरान कोहली का महाराज के खिलाफ स्ट्राइक रेट 58.42 रहा, जो दर्शाता है कि कोहली ने उनके खिलाफ संयमित बल्लेबाज़ी की है. वहीं नांद्रे बर्गर ने कोहली को केवल एक ही पारी में गेंदबाज़ी की है, जिसमें उन्होंने 30 गेंदों पर 27 रन दिए और एक बार आउट किया. उनके खिलाफ कोहली ने लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत का दबदबा

आपको बता दें की शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर अब तक एकमात्र वनडे मुकाबला साल 2023 के जनवरी में खेला गया था. इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और शमी का जलवा रहा था. इनकी घातक गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम मात्र 108 रन पर सिमट गई थी और भारत ने आठ विकेट से उस मुकाबले को 30 ओवर शेष रहते अपने नाम कर लिया था.

वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2023 के आखिरी महीने में खेले गए एकमात्र टी20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 20 रन से जीत दर्ज की थी.

इस मैदान पर अब तक एकमात्र वनडे और एक टी20 खेलने वाली भारतीय टीम ने अपने जीत का परचम लहराया है और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारत अपने इस जीत के अभियान को बरकरार रखना चाहेगा.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (C & WK), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका संभावित प्लेइंग 11: क्विंटन डी कॉक (WK), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (C), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन